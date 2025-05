USA esindajatekoda kiitis heaks Trumpi kulutuste ja maksusoodustuste paketi

Vabariiklaste juhitud USA esindajatekoda andis heakskiidu president Donald Trumpi suurele maksu- ja kulutuste eelnõule, mis suurendaks eelkõige kulutusi sõjaväele ja piirikontrollile. Eelnõu liigub edasi senatisse, millel on samuti vabariiklaste enamus.

Vabariiklaste kontrolli all olev USA esindajatekoda võttis napilt, ühe enam-häälega vastu suure eelnõu, mis täidab mitmed Donald Trumpi valimiskampaania lubadustest.

Eelnõu suurendab kulutusi sõjaväele ja piirikontrollile, samuti immigrantide väljasaatmisele. Jätkuvad ka Trumpi esimesel ametiajal vastu võetud ettevõtete ja üksikisiku maksukärped ning tühistatakse paljud endise presidendi Joe Bideni rohelise energia toetusmeetmed.

Eelnõu lisab järgmisel kümnendil föderaalvalitsuse 36,2 triljoni dollari suurusele võlale veel 3,8 triljonit dollarit.

Eelnõu võeti vastu vaatamata kasvavale murele USA võla pärast, mis on jõudnud 124 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Pakett, mida Trump nimetab "suureks kauniks eelnõuks" täidab paljud tema kampaanialubadustest ning sisaldab näiteks maksusoodustusi ka jootrahale ja autolaenudele.

"See on vaieldamatult kõige olulisem õigusakt, mis meie riigi ajaloos kunagi alla kirjutatakse!" Trump kirjutas sotsiaalmeedias.

Kõik koja demokraadid ja kaks vabariiklast hääletasid eelnõu vastu, üks vabariiklane hääletas "kohal" ehk ei poolt ega vastu. Veel ühel vabariiklasel jäi hääletamata, kuna oli magama jäänud.

Eelnõu liigub nüüd senatisse, kus vabariiklastel on ülekaal häältega 54-47.

Mitmed senaatorid ütlesid, et püüavad tõenäoliselt nädalaid kestva arutelu käigus eelnõus olulisi muudatusi saavutada.

1100-leheküljelise seaduseelnõuga jätkuvad Trumpi esimesel ametiajal vastu võetud ettevõtete ja üksikisikute maksukärpeid, samuti tühistatakse paljud endise, demokraadist presidendi Joe Bideni heakskiidetud rohelise energia toetused ning karmistatakse vaestele suunatud tervise- ja toiduprogrammide lävendit.

Samuti on eelnõu fookuses sisserändega võitluse rahastamine. Eelnõu loob ka võimaluse saata igal aastal välja kuni miljon inimest.

Demokraadid pidasid seaduseelnõu ebaproportsionaalselt kasulikuks jõukatele ning tõid välja, et eelnõu vähendaks töölkäivate ameeriklaste hüvitisi. Eelarveamet leidis, et eelnõu vähendaks USA vaeseima 10 protsendi leibkondade sissetulekuid ja suurendaks 10 protsendi rikkamate sissetulekuid.

"See seaduseelnõu on pettus, maksupettus, mille eesmärk on varastada teilt, ameeriklastelt, ja anda Trumpi miljonäridele ja miljardärist sõpradele," ütles demokraatide esindaja Jim McGovern.