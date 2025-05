Tapa veetornis saab näha aknaraamikunsti, graafikat, koopiamaale ja putukaid

Eesti Raudtee ja Tapa vald on pärast raudteejaama veetornis eelmise aasta kevadel tehtud remonti otsinud majale erinevaid kasutusvõimalusi. Sel suvel muudeti koostöös Tapa muusika- ja kunstikooliga maja kunstitorniks.

"Meil õnnestus tulla ja kiigata ühel päeval ukse vahelt sisse. Ja kui ma nägin siin mu selja taga nurgas neid aknaraame, kus nüüd on seina peal pildid sees, siis mul tekkis kohe mõte, et me võiksime teha ühe kunstinäituse," ütles Tapa muusika- ja kunstikooli direktor Ilmar Kald.

Paljude aknaraamide ruutudes on erinevate noorkunstnike taiesed, seega pidid noored arvestama teiste looduga.

"Meeletu koostöö: siin on õpilaste omavaheline koostöö ja õpetajate omavaheline ning siis veel läbisegi kõik. Ikka me oleme naernud, et kui õpilasel tuleb töö välja, siis paneme selle näitusele, kui ei tule, siis läheb sahtlisse. Aga siin pidid kõik tööd välja tulema, mis tähendas seda, et pingutati eriliselt," sõnas Tapa muusika- ja kunstikooli kunstiõpetaja Katrin Leete.

Lisaks aknaraamimaalidele saab tornis näha graafikat, Claude Monet' koopiaid ja majas leidsid koha ka putukad, mis olid tehtud Rakvere teatri näidendiks "Lepatriinude jõulud".

Tapa muusika- ja kunstikooli kunstiosakonna kümnenda sünnipäeva puhul kuuel korrusel avatud näituse korraldajate sõnul sobikski veetorn ka tulevikus erinevateks kunstiprojektideks.

"See hoone on selline, et väljast on ilus ja kena: "Teeme restorani!", aga tuled sisse, näed neid treppe. Et esimesel korrusel oleks köök ja kuuendale korrusele tellitakse söök - kas sellel on ikka jumet?," ütles Ilmar Kald.

"Aga sellisel näitusel või suvise ateljeepinna pakkumisel mõnele kunstnikule näiteks, mis päädiks suve lõpus näitusega, see oleks ideaalne. Natukene tuleks parandada olmetingimusi, et saaks käia vetsus ja käsi pesta, aga see on kõige muu kõrval tühi-tähi, et anda sellele hoonele kasvõi hooajaline elu," lisas kooli juht.

Näitusel on esindatud kõik sada kooli kunstiosakonna õpilast, kelle õpetajateks on Katrin Leete, Liina Kald ja Renee Aua. Neljast kunstiprojektist koosnev näitus on Tapa suuremate ürituse puhul veetornis avatud suve lõpuni.

Näiteks on see huvilistele kavas avada Tapa raudteejaamas juunikuus teatri Nuutrum suvelavastuse "Süütus" etenduste toimumise päevadel.