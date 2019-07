Eesti Raudteele kuulub umbes poolsada kasutuseta jaama- ja abihoonet, millest ettevõte soovib lahti saada nii kiiresti kui võimalik. Reedel edastas ettevõte majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esialgse nimekirja, kus on need pea poolsada objekti kirjas.

Mittevajalikud hooned ei ole ainult ajaloolised jaamahooned, vaid ka ehitised, mis on rajatud raudteejaama teenindamiseks – pagasi- ja tuletõrjekuurid, erinevat tüüpi laohooned jne.

Raudtee taristu teenindamiseks vajalik maa on jäetud riigi omandisse ning Eesti Raudtee kasuks on seatud raudteemaale hoonestusõigus, mis tähendab, et hoonete müügiks, rendile andmiseks või võõrandamiseks on Eesti Raudteel vaja riigimaa valitseja ehk majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) nõusolekut.

Eesti Raudtee ongi praegu ministeeriumiga läbirääkimistes hoonestusõiguse jagamise tingimustes. 28. juunil saadeti ministeeriumile nimekiri kasutuseta seisvatest jaama- ja abihoonetest.

Jaamahoonetest soovitakse vabaneda Vasalemma, Klooga, Lehtse, Tapa, Kadrina, Kabala, Sonda, Jõhvi, Vaivara, Soldina, Tamsalu, Kiltsi, Rakke, Kaarepere, Tabivere, Puka, Keeni, Sangaste, Võru, Lepassaare, Piusa ja Põlva hoonest.

Teistest kasutuseta rajatistest on nimekirjas näiteks Jäneda ootepaviljon, Tapa päästeteenistuse olmehoone ja veetorn, Sonda jaama kaubaladu, Tartu jaama keedumaja ja Sangaste diiselelektrijaama hoone.

Eesti Raudtee kinnisvarahaldur Alar Laurimaa märgib kirjas, et kindlasti tuleb igat hoonet vaadata juhtumipõhiselt, sest osa hooneid on eraldiseisvatel katastriüksustel, osa jamade koosseisudes, osal on võimalik huviline olemas, osal mitte jne.

Seni on Eesti Raudtee püüdnud kasutuseta hoonetele läbi nende üürile andmise, kuid kuivõrd huvilised on huvitatud võimalikult madalast üürihinnast ning neil ei ole üürilistena võimalik täie kindlusega investeeringuid teha, ei ole see ettevõte hinnangul hea lahendus.

Laurimaa on varem ERR-ile öelnud, et peamiste huvilistena nähakse kohalikke omavalitsusi ning võimalik on nii hoonete müük, rendile andmine kui võõrandamine. Kasutuseta jaamahoonetest vabanemise peamine põhjus on kinnisvara hoolduse kulude vähendamine.