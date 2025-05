Vene merevägi varastas tehnikaülikooli instituudi lainepoi

Vene merevägi varastas Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi lainepoi ja viis Kaliningradi. Eesti mereväe laevu piirkonnas polnud, Läti laev jõudis kohale, kui poi oli juba läinud. Mereväe ülem ei usu, et tegu oli Eesti ja Läti reageerimise kontrolliga venelaste poolt, võib-olla pidasid venelased 50-sentimeetrise diameetriga seadeldist navigatsiooniohuks.

Lainepoi on Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudis loodud seade, mis mõõdab laine omadusi. Sarnane aparatuur on kasutusel ka mujal – Arktikas, Norras, Soomes.

"Poi asus Hiiumaast umbes 50 km kaugusel. Tegemist on Eesti majandusvööndiga. Ei ole päris territoriaalmeri, aga Eestil on õigus seal erinevaid toiminguid teha," lausus meresüsteemide instituudi direktor Rivo Uiboupin.

Meresüsteemide instituudi analüüs on detailne – 26.–28. aprillini ei vastanud poi liikumine enam looduslikele tingimustele. Seepeale palus instituut mereväe mereoperatsioonide keskusel kutsuda appi lähedal asunud Läti sõjalaev.

"Meie enda laevu antud hetkel piirkonnas ei olnud. Läti merevägi poid ei leidnud. Küll aga oli Läti mereväe abiga võimalik kokku viia poi liikumine piirkonnas liikunud Venemaa mereväe laevade liikumisega," ütles mereväe ülem kommodoor Ivo Värk.

Instituut oli ka tuvastanud, et poi läheduses on kaks alust, mille automaattuvastus on välja lülitatud.

"Laevade puhul oli tegemist Bujan M-klassi korvettidega. Tegemist oli rutiinse patrulltegevusega," ütles Värk.

Merevägi vastas, et lätlastega pole kontakteerutud. Tegelikult jõudis Läti laev kohale, kui poid enam polnud. Poi oli selleks ajaks jõudnud Kaliningradi lähistele, seejärel aga Balti laevastiku staapi Kaliningradis.

"GPS signaali me saime ja kaardi peal oli näha, kuidas ta liikus Kaliningradi suunas sadamasse ja lõpuks sõjaväeossa," lausus meresüsteemide instituudi direktor.

Ka sellest informeeris instituut mereväge, kes teatas, et on info kätte saanud. Sellega poi lugu lõppes. Mereväe hinnangul võisid venelased näha pois navigatsiooniohtu.

"Kui navigatsioonihoiatus polnud mingil põhjusel kaartidele jõudnud, võis neil puududa teave selle mõõtepoi olemasolu kohta. Ja igasugune merekaardile mittekantud objekt merel kujutab endast navigatsiooniohtu," sõnas Värk.

"Poi oli nõuetekohaselt registreeritud transpordiametis ja tegi oma tavapärast tööd. Meil on rannikuvetes ja avamerel 10 poid samamoodi tööd tegemas," selgitas Uiboupin.

Instituut jonni ei jäta – järgmisel nädalal viib uue poi samasse kohta.