Arakas: planeeringute parem korraldus muudaks uued korterid odavamaks

Majanduskasvu nõukoda on kogunud ettepanekuid, kuidas bürokraatiat vähendada ning planeeringute küsimuse tähtsust näitab Arakase sõnul see, et ettevõtjatelt saadud tagasiside baasilt on just see kõige enam välja toodud probleem, seejuures väga erinevate nurkade alt.

"Kui näiteks Tallinna linn suudaks korraldada oma planeerimismenetlusi nii, nagu täna suudab Riia, siis oleks meie uute korterite hind vähemalt 500-1000 eurot odavam," tõi ta välja.

Arakas selgitas, et kuna planeeringutega läheb väga palju aega, on kapital nende all kinni, tõstes igal aastal hinda. Selle aga maksab lõpuks kinni korteriostja.

Nõukojas tõid ettevõtjate esindajad välja, et planeeringumenetluse üks põhiprobleeme on põhjalike detailplaneeringute nõudmine ka juhtudel, kus see ei ole sisuliselt põhjendatud.

Ettevõtjate ettepaneku kohaselt võiks luua võimaluse, et tähtsaid arendusi kiiremini ja lihtsustatult menetletaks, planeeringutele ja lubadele kehtestataks siduvad menetlustähtajad ning detailplaneeringute rolli vähendataks. See tähendaks, et loodaks paindlikumad tingimused, kus üldplaneeringu olemasolul ei oleks detailplaneering alati kohustuslik.

Lisaks planeeringutele arutas nõukoda ka bürokraatia vähendamist turmisektoris. Sektori esindajatelt kogutud ettepanekute seas oli aruandlusnõuannete leevendamine, majutusasutuste teenusepakkumise paindlikumaks muutmine ning riigihangete piirmäärade kaotamine või tõstmine, lisaks ka riigihankeseaduse suurem paindlikkus, et vähendada turismiorganisatsioonide ebaproportsionaalset koormust.

Seni on valitsus 533 nõukojalt saadud ettepanekust toetanud 49 ning ettepanekuid lisandub pidevalt.

Nõukoda, mis tuli kokku tänavu märtsis, käib koos kuni järgmise aasta septembrini.