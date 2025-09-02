Ragnar Kangro: riigihangete klaaslagi pidurdab taristuehituse innovatsiooni

Praegused hanketingimused kirjeldavad sageli detailselt, mida ja kuidas töövõtja peab tegema, selle asemel et keskenduda soovitud tulemusele. See lähenemine takistab innovaatiliste ja säästlike lahenduste kasutuselevõttu, sundides ehitajaid kasutama traditsioonilisi meetodeid ka siis, kui olemas on tõhusamad alternatiivid.

Praktika näitab, et isegi kui soovime objektil rakendada jätkusuutlikumat lahendust, võivad jäigad lepingutingimused seda takistada. Tekib olukord, kus riigi enda efektiivsuse ja kestlikkuse eesmärgid töötavad hanketingimustele vastu. Lisaks nõuavad praegused tingimused tellijalt suurt ressurssi kõikide etteantud nõuete kontrollimiseks. Kui keskenduksime tulemusele, saaksid ka kontrollmehhanismid olla tellijale vähem koormavad.

Edulugusid paindlikust lähenemisest

Näiteks Sopi-Tootsi tuulepargi ehitus näitas, kuidas tulemusele orienteeritud hanketingimused toovad kasu. Algne projekt nägi ette turbakihi väljakaevamist kuni kahe meetri sügavuselt ja asendamist uue materjaliga.

Kuna hange võimaldas innovatsiooni – määratletud olid tulemuseesmärgid, mitte täpsed tegevusjuhised –, siis pakkusime välja alternatiivi: kasutades geotekstiile ja -võrke, stabiliseerisime pinnase ilma turvast eemaldamata. Tänu meie lahendusele jäi 200 000 m³ pinnast välja kaevamata ja sama palju materjali karjäärist juurde vedamata. Tulemuseks oli poole väiksem materjalikulu, oluliselt väiksemad transpordikulud ja CO 2 -heide ning konkurentidest seitse miljonit eurot soodsam pakkumine.

Tallinna lennujaama projekt pakub samuti õpetliku näite. Lennuraja laiendamisel nägi projekt ette moreenikihi väljakaevamise ja asendamise. Pakkusime lahendust, kus segasime kohapealse moreeni tuhaga, parandades pinnase omadusi. See välistas vajaduse 100 000 tonni materjali transpordiks, mis oleks tähendanud 4000 veoautokoormat ehk ligikaudu 160 000 kilomeetrit sõitu.

Neli ettepanekut hanketingimuste parandamiseks

Esiteks peaksid hanketingimused soodustama innovatsiooni ja uudseid lahendusi. Teiseks peavad keskkonnasäästlikkus ja majanduslik efektiivsus käima käsikäes. Jätkusuutlikkus ei tähenda automaatselt kõrgemaid hindu, praktika näitab vastupidist. Kolmandaks on oluline mõõdetavus, sest tulemusi peab saama objektiivselt hinnata ja võrrelda. Neljandaks tuleks järgida ringmajanduse põhimõtteid, eelistades kohapealse materjali väärindamist uue materjali toomisele kaugemalt.

Meie ettepanek on lihtne: määratleme koos tellijatega selged tulemuseesmärgid – näiteks tee kandevõime või lumekoristuse kiirus – ja jätame töövõtjatele ruumi valida parim viis nende saavutamiseks.

Ehitusettevõtted, mis tegelevad igapäevaselt objektidega, omavad väärtuslikku praktilist kogemust parimate meetodite valimisel konkreetsetes olukordades. Kui ettevõte saab pakkuda säästlikumat materjalikasutust, paremat kvaliteeti või kiiremat teenust tänu innovaatilistele lahendustele, võidavad kõik osapooled.

Digitaliseerimise võimalused on samuti kasutamata, näiteks korrashoiu piirkondade automaatne ja digitaalne teede seisukorra mõõdistamine aitaks tellijal paremini töid ja rahastust planeerida.

Vajame mõtteviisi muutust

Transpordiamet on teinud esimesi samme ja teatud asfaldihangetes hinnatakse juba masinate heiteklasse. Need on sammud õiges suunas, kuid siiski veel kosmeetilised muudatused, mis ei too kaasa reaalset innovatsiooni. Uue masina ostmine ei ole innovatsioon, see on lihtsalt kulu.

Vajame põhimõttelist muutust mõtteviisis. Teede ehituses moodustab suurima osa CO 2 -heitest kütusekulu. Alustades näiteks sellest, et vähendame transpordi vajadust läbi nutikate lahenduste, hoiame kokku nii kulusid kui säästame keskkonda. See pole keeruline, vajame lihtsalt paindlikkust nende lahenduste rakendamiseks.

Kutsume transpordiametit, kohalikke omavalitsusi ja teisi tellijaid üles dialoogile. Ettevõtjad tahavad panustada ja muutusi kohe ellu viia. Loome üheskoos hanketingimused, mis vastavad tänapäeva vajadustele ning aitavad saavutada meie ühiseid eesmärke. Väärtuspõhised hanked, mis keskenduvad tulemusele, mitte protsessile, võimaldavad ehitada taristu, mis on ühtaegu kvaliteetne, taskukohane ja jätkusuutlik.