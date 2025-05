EL-i riigid kiitsid heaks 150 miljardi euro suuruse ühislaenu võtmise

SAFE nime all tuntud meetme abil võtab Euroopa Komisjon laenu, et rahastada liikmesriikide kaitsehankeid. Laenu peavad riigid ise tagasi maksma, kuid lootus on, et komisjon saab rahaturult laenata odavamalt.

Nii loodetakse ka toetada Euroopa kaitsetööstust ja korraldada rohkem mitme riigi ühishankeid, et ka relvade ostu kulu vähendada.

"Nüüd on liikmesriikidel kuus kuud, et oma esmased ettepanekud ja plaanid komisjonile esitada, mis siis neid hindab. Pärast seda hindamist on komisjonil

siis võimalus teha esimene makse kuni 15 protsendi ulatuses algsest palvest,

et alustada nende hangetega," sõnas Euroopa Komisjoni kõneisik Thomas Regnier.

"Pärast seda iga kuue kuu järel ehk kaks korda aastas peavad liikmesriigid esitama plaanid, kuidas need projektid on arenenud. Need võivad alati olla seotud veel ühe makse palvega," lisas Regnier.