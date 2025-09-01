Leedu taotleb EL-i uuest kaitsemeetmest kaheksa miljardit laenu

Euroopa Julgeolekumeede (Security Action for Europe, SAFE) pakub liikmesriikidele kaitseinvesteeringuteks kuni 150 miljardi euro ulatuses laene, mida tagab EL-i eelarve.

"Ohud, millega silmitsi seisame, on reaalsed: vaenulikud lahingudroonid, hübriidrünnakud ja pidev ebaseadusliku rände surve meie piiridel. SAFE'i meede annab meile vahendid neile vastamiseks," ütles Nausėda ajakirjanikele Leedu ja Valgevene piiril asuvas Medininkai külas toimunud pressiüritusel.

"Leedu hinnanguline vajadus on kaheksa miljardit eurot. Need investeeringud tugevdavad meie riigikaitset, kindlustavad Balti kaitseliini ja toetavad Ukrainat," sõnas ta.

Presidendi sõnul kuluks seitse miljardit eurot Leedu diviisi loomiseks ja arendamiseks ning üks miljard eurot piirikaitse tugevdamiseks Venemaa ja Valgevenega, ehitades välja Balti kaitseliini.

Leedu rahandusministeerium teatas varem BNS-ile, et riigi taotluses on esialgsed laenusummad – minimaalselt viis miljardit eurot ja maksimaalselt 8,76 miljardit eurot.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et SAFE'i laene on taotlenud veel 18 liikmesriiki.

"Mul on hea meel teatada, et rahastu on täies mahus – kõik 150 miljardit eurot – taotlustega kaetud. Samuti oli mul hea meel kuulda, et kolm Balti riiki ja Poola valmistavad juba ette ühishankeid Idakilbi algatuse jaoks," ütles von der Leyen Medininkais Leedu presidendiga peetud ühisel pressikonverentsil.

Euroopa Komisjoni juht kordas nädalavahetusel Poolas väljendatud seisukohta, et EL-i uue mitmeaastase eelarve raames saavad Venemaa ja Valgevenega piirnevad liikmesriigid lisarahastust.

"Järgmise pikaajalise Euroopa eelarve osas oleme teinud ettepaneku kolmekordistada investeeringuid rändesse ja piirikaitsesse, seega on sellele teemale pandud suur rõhk," ütles ta.