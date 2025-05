Kaljujooniste uurimisest tehti film

Äänisjärve idakaldalt leitud umbes 6000 aastat vanad kaljujoonised asuvad Venemaa pinnal. Nii on soome-ugri igivanade kunstiteoste uurimisele keskenduva muinastaideseltsi tööd praegu poliitilistel põhjustel osaliselt pausil. See aga andis võimaluse keskenduda aastatega kogunenud videomaterjalist filmi tegemisele.

"Me tegime tööd Nõukogude ajast alates. Esimene ekspeditsioon oli 1982. aastal, seda mina küll ei juhtinud veel, aga osalesin. Sellest ajast on tööd tehtud ning viimane ekspeditsioon oli 2015. aastal," ütles Eesti Muinastaideseltsi esimees Väino Poikalainen.

Enne filmi valmimist andis Eesti Muinastaideselts välja kolmeosalise Äänisjärve kaljujooniseid käsitleva raamatusarja, mille osad ilmusid aastatel 2004, 2019 ja 2021. Sellele eelnes mahukas töö.

"Me tegime fotograafilise dokumentatsiooni nii, et kõik oli tervikuna ühtses koordinaadistikus ja seda erinevatel tasemetel: oli kaardi tase, oli neeme tase, oli rühmaplaanide tase jne. See kõik on töödeldud fotode pealt ja arvutiga viidud ühtsesse süsteemi ning avaldatud kolmeosalise kataloogina", rääkis Poikalainen.

Karjala kaljujoonised, mille koopiaid saab näha ka suvekuudel avatud muinastaide kojas, kuuluvad 2021. aastast UNESCO maailmapärandi nimekirja.