Lahemaal saab näha 6000 aasta vanuste kaljuraiendite koopiaid

Lahemaa rahvuspargis asuv muinastaide koda sai sel suvel tähtsust juurde. Nimelt eksponeeritakse keskuses kaljuraiendite koopiad, mis on tehtud Karjalas. Venemaal asuv looduslik kunstisaal lisati hiljuti UNESCO maailmapärandi nimekirja.

"Võib tõesti öelda, et tükk UNESCO-st on Eestis. Taolist näitust nagu siin Palmses muinastaide kojas näeb, sellist püsinäitust, kus võib näha 6000 aastat tagasi kaljudesse raiutud kunsti otse kaljudelt tehtud paberkoopiate näol, ei ole mitte kusagil lähiriikides," lausus muinastaide koja giid Anne Kurepalu.

Muistse kunstiloome keskus on rajatud vanasse kauplusehoonesse. Majas rändnäitusena avatud Soome kaljujooniste fotodelt said reedel keskust külastanud Loova Tuleviku Kooli õpilased näha, et ka kaljul võib olla nägu.

Lootuses kasvatada iidse kaljukunsti uurijatele järelkasvu, anti ka lastele võimalus kaljuraienditest koopiaid teha.