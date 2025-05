Uuselamurajoonist Tartu külje all loodab linn golfituristide magnetit

Praegu avalikul väljapanekul oleva Ilmatsalu piirkonna üldplaneeringu suurus on kokku 200 hektarit. Üldplaneering hõlmab Tartu kesklinnast circa 10 km kaugusele jäävat Ilmatsalu piirkonda, sealhulgas endise kalakasvatustiikide ala. Nii näiteks annab üldplaneering võimaluse endise kalakasvatustiikide alale luua tehisjärv, mille ümber saaks omakorda ehitada uusi elamuid.

"Üldplaneering annab selles mõttes head suunised, et ta ütleb, kuhu tulevad üksikelamud, kuhu tulevad ridaelamud ja kuhu võivad tulla ka väikesed kortermajad. Eesmärk on, et need uued elamualad sulanduksid Ilmatsalu maastikuga ja sobituksid sinna aleviku miljöösse ehk siis need ei tuleks kindlasti sellised hiigelsuured," rääkis Tartu abilinnapea Elo Kiivet (SDE).

Tehisjärve ümber rajatava uuselamurajooni lähedal säilib pragune Ilmatsalu jõe kaldal olev matkarada, mille lähedusse tekib võimalus ka sadamaala rajamiseks. Kiiveti sõnul uute tehisjärvede loomine piirkonna olemasolevaid veekogusid kuivaks ei muuda.

"Koos üldplaneeringuga on koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamine ja seal on siis eriala eksperdid seda teemat väga põhjalikult vaaginud ja arutanud ja praegu on see kavandatud sellisel moel, et seda tänast Ilmatsalu paisjärve uus tehisveekogu ei ohusta," kinnitas Kiivet.

Tartu Postimees kirjutas kolmapäeval just kohalike elanike hirmust selle ees, et uute järvede tõttu võivad praegused veekogud kokku kuivada.

Planeeritava sadamaala kõrvale, mõlemale poole Ilmatsalu jõge võimaldab üldplaneering rajada ka täismõõdus golfiväljaku, kus saaks muu hulgas võõrustada ka rahvusvahelisi võistlejaid ja võistlusi.

"Golfiturism on ka tegelikult päris arvestatav asi. Kui meie saame Tartu sellega kaardile, siis see on väga-väga suure positiivse mõjuga. Ja on ka olemas võimalik arendaja, kes seda tahaks teha, nii et selles mõttes me ei tugine ainult sellisele unistusele," selgitas Kiivet.

Uute elamute ehitamine toob piirkonda juurde ka inimesi, mistõttu võiks alale lisanduda ka uusi teenuseid ja suurema osa vajalikest asjaajamistest saaks tulevikus teha kohapeal.

"Liiklusanalüüsi hinnangul see uus lisanduv autode hulk ei ole nii suur, et see seaks ohtu tänased, juba olemasolevad tänavad ja teed," ütles Tartu abilinnapea.

Ilmatsalus üle 30 aasta elanud putukateadlane Urmas Tartes on enam-vähem samasuguseid mõtteid näinud ka enne haldusreformi, kui Ilmatsalu kuulus Tähtvere valla koosseisu. Toona jäid aga asjad soiku. Samas on Tartese sõnul positiivne, et praeguse teatud mõttes tühermaa asemele võiks tekkida uus elamurajoon ja golfikeskus ning lisanduvatel teenustel on positiivne mõju ka kohalikele.

"Mingi aeg olid need Ilmatsalu kalatiigid ka sellised päris omapärased linnualad, sest siia tulid kas pesitsema või rändel peatuma päris paljud rändlinnud. Mingis ulatuses see võiks ju mõjutada, teisalt, kui neid järelejäävaid veekogusid hästi teha ja planeerida, siis lindudele jäävad olemasolevad elupaigad ka täiesti alles," tõdes Tartes.

Ilmatsalu piirkonna üldplaneeringu kohta saavad inimesed linnale arvamust avaldada ja ettepanekuid saata juunikuu lõpuni. Üldplaneeingu kehtestamiseks kulub Kiiveti hinnangul umbes aasta.