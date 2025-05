Gaza sektoris murdsid tuhanded inimesed ÜRO toidulattu sisse

Sotsiaalmeedias avaldatud kaadritel on näha, kuidas tuhanded inimesed tungisid Deir Al-Balahis asuvasse Al-Ghafari lattu ning võtsid jahukotte ja toidukarpe. Intsidendi ajal kostus ka mitmeid püssipauke, kuid polnud selge, kust lasud tulid või kes need tulistas.

WFP lisas oma avalduses, et olukord Gazas on kontrolli alt väljunud pärast kolm kuud kestnud Iisraeli blokaadi, mida eelmisel nädalal lõpuks leevendati.

ÜRO Maailma Toiduprogramm teatas, et ladu, kuhu näljased inimesed sisse tungisid, oli just eelnevalt täidetud uute toiduvarudega.

"Gaza vajab kohest toiduabi suurendamist. See on ainus viis inimestele kinnitada, et nad ei jää nälga," sõnas WFP oma avalduses.

WFP teatas, et on "järjekindlalt hoiatanud murettekitavate ja halvenevate tingimuste eest kohapeal ning ohtude eest, mis kaasnevad humanitaarabi piiramisega hädasti abi vajavatele näljastele inimestele".

Iisraeli võimud teatasid kolmapäeval, et Gazasse viidi 121 ÜRO-le ja rahvusvahelisele üldsusele kuuluvat veoautot, mis vedasid humanitaarabi, sealhulgas jahu ja toitu.

Kümme päeva tagasi leevendas Iisrael blokaadi, mille tulemusel lubatakse Gazasse piiratud koguses abi. ÜRO Lähis-Ida saadik Sigrid Kaag ütles aga ÜRO julgeolekunõukogule, et Iisraeli otsus tingimusi leevendada on võrreldav päästepaadiga pärast laeva uppumist, kuna Gazas ähvardab kõiki näljahäda.

Hukkunute arv tervikuna on Gaza sektoris tõusnud enam kui 53 000 inimeseni, teatas Hamasi kontrolli all olev Gaza tervishoiuamet.

Euroopa Liit asub üle vaatama assosiatsioonilepingut Iisraeliga. Nii loodetakse survestada Iisraeli, et Gazasse lubataks rohkem humanitaarabi.

Eelmisel nädalal, pärast Euroopa Liidu välisministrite kohtumist, ütles Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, et Iisraelile peab avaldama survet, et muuta olukorda Gazas.

"Olukord Gazas on katastroofiline! Humanitaarabi, mille läbipääsu on Iisrael lubanud, on muidugi teretulnud, aga see on vaid tilk ookeanis. Abi peab liikuma kohe ja ilma takistusteta," lausus Kallas.

Meedia: Iisrael nõustub USA tehtud Gaza vaherahu ettepanekuga

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles Gazas kinni peetavate pantvangide perekondadele, et Iisrael nõustus USA presidendi Donald Trumpi Lähis-Ida saadiku Steve Witkoffi uue relvarahuettepanekuga, teatas Iisraeli meedia neljapäeval.

Palestiina terroristlik rühmitus Hamas ütles varem, et sai uue ettepaneku vahendajatelt ja uurib seda, teatas Reuters.