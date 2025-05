Macron Hiinale: hoidke Põhja-Korea Ukraina sõjast eemal või NATO tuleb Aasiasse

Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatas Hiinat, et NATO võib Aasiaga seotud teemades rohkem tegutsema hakata, kui Peking ei näe rohkem vaeva, et takistada Põhja-Koreal osalemast Venemaa sõjas Ukraina vastu, vahendas väljaanne Politico .

Põhja-Korea väed on toetanud Kremli sõda Ukraina vastu kahe riigi omavahelise sõjapakti raames, kus Moskva kasutab Pyongyangi sõdureid, et üritada Ukraina vägesid Kurski piirkonnast välja tõrjuda.

Prantsusmaa on aga pikka aega olnud veendumusel, et Atlandi-ülene sõjaline liit ei peaks laiendama oma haaret Aasiasse ja juhtis kampaaniat, et blokeerida NATO büroo avamist Jaapanis 2023. aastal. Reedel Singapuris peetud kõnes vihjas president Emmanuel Macron aga võimalusele, et Prantsusmaa võib oma arvamust muuta.

"Põhja-Korea Ukrainas on meie kõigi jaoks oluline teema. Kui Hiina ei taha, et NATO osaleks Kagu-Aasia teemades, peaks ta takistama Põhja-Korea seotust Euroopa pinnal," ütles Macron suurel kaitsetippkohtumisel peetud kõnes.

Macroni kõne oli osa tema Aasia ringreisist, mis viis ta ka Vietnami ja Indoneesiasse, kus Prantsusmaa sõlmis mitmeid lepinguid, sealhulgas kaitsealaseid.

Tema reis on lõppemas Singapuris, kus ta kutsuti esinema rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi Shangri-La Dialogue konverentsile, kuhu tavaliselt tulevad juhid ja kaitseministrid üle kogu maailma. Sel aastal olid kohal ka USA kaitseminister Pete Hegseth ja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas.

Prantsusmaa president hoiatas oma kõnes ka tuumarelvade leviku ohu ja pärast teist maailmasõda kehtestatud globaalse korra võimaliku kokkuvarisemise eest.

Prantsusmaa president kutsus Aasia riike üles olema sõltumatud nii USA-st kui ka Hiinast.

"Prantsusmaa on seotud strateegilise autonoomiaga ja suveräänsuse vabadusega. Me kaitseme seda nägemust Euroopa ja Vaikse ookeani piirkonnas," lisas Macron.