Jaheda kevade tõttu algasid rohusöötade varumine ja kartulipanek hiljem

Rohusöötade varumine on alanud. Pikalt püsinud öökülmadega jaheda kevade tõttu oli rohukasv algul kehvapoole, kuid nüüd on olukord paranenud sedavõrd, et siloaugud on hakanud täituma. Ka kartulipanek algas tänavu kaks nädalal hiljem.

Väätsa Agro põldudel on rohusöötade varumise tippaeg. Agronoom Kert Kiis ütles, et hoogu võivad maha tõmmata vaid vihmased ilmad.

"Rohukasv oli alguses kehva, olid öökülmad, mis pärssisid rohutaimiku kasvu. Aga viimased nädalad on soojad olnud, soojad ööd olnud, ja see on rohu ilusti kasvama pannud," lausus ta.

Rohu niitmise, vaalutamise, närbutatud niiduse kogumise, siloauku vedamise ja seal õhutihedaks tallamisega oli Väätsal ametis 13 meest ja masinat.

"Esimene niide. Tavaliselt meil on 1700 hektarit, see on keskmisest põllumehest kindlasti natuke rohkem. Me teeme seda kuskil kaks või kolm nädalat," lausus Kiis.

Kui sügisel külvatud taliviljad elasid Väätsa Agro põldudel talve kenasti üle, siis kevadiste külvide tärkamine võttis tavapärasest rohkem aega.

"Kevadised külvid said küll varakult tehtud, aga tärkasid tavapärasest hiljem. Teraviljad ootasid, millal soojaks läheb, ja mais ka. Külvasime tavapärasest poolteist nädalat hiljem ja nüüd on ka mais alles välja tulnud.," ütles Kiis.

Kevad on olnud jahe ka kartulikasvatajatele, sest kartulipanekut alustati väikese viivitusega.

"Tänavu me alustasime kaks nädalat hiljem kui tavaliselt – kevad oli külm ja hoidlas oli palju tegemist, sellepärast sai alustada hiljem. Oleme tavaliselt sada hektarit kartulit maha pannud, tänavu vähendame natuke. Üks asi on nõudluse küsimus, teine asi on tehnika ja inimesed, et lihtsalt ei käi jõud üle, ütleme nii," lausus Osa ja Terviku juhataja ja omanik Margo Heinmaa.

Kui kartul saab pisut hiljem maha, siis ka saak hilineb. Siiski loodab Järvamaa suurim kartulikasvataja Margo Heinmaa varase kartuliga turule jõuda juba juuli keskel.