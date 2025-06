Väikesaarte laevaliinid tihendasid reisijate mahu tõttu graafikut

Sarnaselt mandri ja suursaarte vaheliste reisijate arvu kasvule, on kasvanud ka väiksemate parvlaevaliinide kasutamine. Kuna reisijaid on viimaste aastatega aina rohkem, tihendati suveperioodiks saartevaheliste laevaliinide graafikut.

Kõige suurema kasvu on viimase kahe aasta ehk 2023-2024 võrdluses teinud Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaliin. Mainitud kahe aasta võrdluses on reisijate arv kasvanud 8 protsenti.

Kõige keerulisem kuu sellel liinil liikumiseks oligi maikuu, kui sõidetakse veel talvise graafikuga ehk kaks edasi-tagasi reisi päevas. Selleks, et laevale aga pääseda, peab reisiplaani tegema mitmeid päevi varem.

"Meie alustasime planeerimist pühapäeval ja ostsime ka kohe siis pileti. Saime viimase eelbroneeringuga autokoha, ilma milleta ei usaldanud tulla Hiiumaale. Pühapäeval ostsime kolmapäevaks viimase broneeringu," lausus reisija Helbe.

Statistika näitab, et Hiiumaa-Saaremaa vahel liiklejatest on püsielanike ehk hiidlaste ja saarlaste osakaal pooleks turistidega.

8 aastat sellel liinil sõitnud "Soela" kapten Vallo Kostabi kinnitas samuti, et suvekuudel saab nüüd liikumine lihtsam olema.

"Nii hiidlased kui saarlased sõeluvad saarte vahel ja turiste on väga palju. 2. juunist tuleb kolm reisi ja 23. juunist tuleb juba neli. Reise on rohkem ja on suurem võimalus pääseda ühelt saarelt teisele," sõnas Kostabi.

Reisijate arvu kasv on ka Vormsi ja Kihnu suundadel ning väikesaarte liinidel on samuti omad eripärad.

"Selline stabiilne väike kasv on tõesti igal aastal ja see ei ole viimase paari aasta areng, vaid see on juba pikemat aega selline. Vastavalt sellele, kui nõudlus suureneb, on ka reise juurde tulnud. Erinevatel liinidel küll erinevalt. Näiteks Kihnu puhul on jalgsi reisijaid oluliselt rohkem kui teistel liinidel. Vormsi puhul jällegi on nõudlus sõidukitel," ütles Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel.

Kõige tihedam väikesaarte sõidugraafik on Vormsi saarele - aastas 2744 reisi, samas kõige rohkem reisijaid liigub aga Kihnu liinil. Eelmisel aastal vedas Kihnu Virve üle mere ligi 85 000 reisijat.

Väikesaared on suviti paljude turistide reisisihiks, mistõttu saavad ka kõikide väikesaarte laevaliinid suveks tihendatud graafikud.