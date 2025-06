Ukraina eksperdid: löögi saanud Vene pommitajad valmistusid rünnakuks

Ukraina droonilöögid Vene strateegilise õhuväe pihta, milles hävis kümneid lennukeid, toimus ajal, mil Venemaa koondas tehnikat Ukraina sihtmärkide pommitamiseks õhust. Samas sattus rünnak ajale, mil rahuläbirääkimised on ummikus ning Ukraina tugeva surve all, ütlevad Ukraina julgeolekueksperdid.

Massiivne löök pommitajate pihta toimus ajal, mil Venemaa pidevalt ründas Ukraina linnu - muu hulgas samade pommitajatega. Seega oli Ukraina rünnakul ilmselge sõjaline tähendus, ütleb Ukraina ekspert, New Geopolitics Research Networki direktor, Mihailo Samus.

"Ma arvan, et löögi aeg polnud valitud juhuslikult, sest isegi avalike allikate andmed näitasid, et lennuväljadel, sealhulgas Euroopa osas toimus tähelepanuväärne tehnika koondamine. Transpordilennukid Il-76 vedasid laskemoona - rakette, mis pidid lendama Ukraina pihta. Nüüd on ilmselge, et see löök on takistatud," ütles Samus.

Löögil oli ka poliitiline tähendus, ütleb Mihailo Samus. See näitas president Trumpile, et Ukraina kaardid polegi nii lahjad, kui ameeriklane arvas.

"Trumpi seisukoht lähtus sellest, et Ukrainal pole kaarte ja Ukraina peab nõustuma Venemaa kõigi nõudmiste ja ultimaatumitega, nõustudes kapituleeruma. Nüüd näidati kaarte," lausus Samus.

Teine ekspert, julgeoleku ja koostöö keskuse tegevdirektor Dmitro Žmailo lükkab ümber vene väited, nagu oleks rünnaku taga USA luureinfo. Vastupidi - ukrainlased ei saa mastaapsete operatsioonide puhul läänt usaldada.

"Meid palutakse mitte pommitada naftatöötlemise tehaseid. Siin aga on tegu poole Venemaa tuumakilbi hävitamisega. Uskuge mind - kogu see teave oleks kohe sattunud venelaste kätte," sõnas Žmailo.

Tegu oli puhtalt ukrainlaste pikalt ettevalmistatud operatsiooniga, milles kasutati Venemaal töötavat agentide võrgustikku, lõpetab Žmailo.

"Nii et see oli eranditult ukrainlaste planeeritud operatsioon, milles kasutati meie tehnilist võimekust ja laialdast agentide võrgustikku Venemaal. See töötab kõigis jõustruktuurides, kaasaarvatud Vene kindralstaabis." ütles Žmailo.

Kiviselg: Ukraina löök võib vähendada Vene strateegiliste pommitajate lende

Kaitseväe luurekeskuse ülem Ants Kiviselg ütleb, et ukrainlaste löök võib vähendada Venemaa strateegiliste pommitajate lende oluliselt, sealhulgas ka lähipiirkonnas. Kuid see ei vähenda Venemaa tuumaähvardust tervikuna.

"Ukrainlaste enda hinnangul on üle 30 protsenti strateegiliste pommitajate n-ö kapatsiteedist Venemaal pihta saanud - kas siis hävitatud või sellisel määral kahjustatud, et neid lähiajal kasutada ei ole võimalik. Ja samuti on teada ka seda, et Vene Föderatsioonil endal ei ole seda võimekust, et selliseid lennukeid ise ehitada," ütles Kiviselg.

"Tõenäoliselt võime me näha lähitulevikus, et strat pommitajate lende siin Põhjamerel või Läänemerel võib jääda sellega seoses vähemaks," märkis Kiviselg.

"Tuumaähvardust ta selles mõttes oluliselt ei mõjuta, et peale strateegiliste pommitajate on erinevaid vahendeid, kuidas tuumarelva sihtmärgini viia. Ja kui vaadata, et umbes 60 protsenti strateegilisest lennuväest jäi alles, siis kui me räägime tuumarelvadega ähvardamisest, siis me ei räägi kümnete või sadade rakettide väljalaskmisest, nii et piisab seal mõnest, et strateegiline sõnum kohale viia," lisas Kiviselg veel.