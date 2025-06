Saks: Ukraina löök pommitajatele mõjutab pikemat strateegilist planeerimist

"Siin on tegemist olukorraga, kus Venemaa kaotas märgatava osa oma strateegilisest tuumaheidutusest. Venemaa on tegelikult varem ka kaotanud neid strateegilisi pommitajaid, Ukraina on suutnud neid ka enne hävitada, aga üksikuid. Juba need rünnakud olid väga olulised. Aga praegune on Venemaa jaoks eelkõige läbikukkumine väga mitmes plaanis. Nii õhutõrje ja sõjalise kaitse plaanis kui ka vastuluure plaanis või julgeolekuasutuste töö plaanis," kommenteeris Saks.

"Praegu ei ole ka ühtegi märki sellest, et Venemaa kuidagi süstemaatiliselt oleks hakanud tööle, et kuidagi seda olukorda võtta kontrolli alla. Käib täielik rapsimine," rääkis Saks.

"Elu näitab nüüd lähemate nädalate jooksul, kas Venemaa suudab veel seda oma strateegilist lennuväge liigutada või mis ta sellega üldse praegu peale hakkab," lisas ta.

Samuti sai Saksa sõnul tabamuse luurelennuk A-50. "Praegu peaks olema neid Venemaal alles kaks või kolm viiest või kuuest, mis neil oli sõja alguses. See juba iseenesest näitab, et strateegiline kaotus on väga masendav," sõnas Saks.

Tuumaheidutus koosneb Saksa sõnul kahest komponendist, üks on reaalne tuumarelv ja teine on usutavus. "Et usutakse, et see tuumarelv on valmis kasutuseks ja et see töötab. See usutavus on nüüd näiliselt visuaalselt saanud kannatada. Ja Venemaa peab nüüd midagi tegema selleks, et see heidutus sellisel kujul taastuks, nagu ta oli enne," ütles ta.

Saks rääkis, et sellise operatsiooni ettevalmistamine ja ellu viimine näitab Ukraina erakordset võimekust.

"Viimased pool aastat on olnud minu arust suuresti põhjendamata meediafoon, et Venemaa kohe-kohe saavutab sõjas väga suurt edu. Ja selle asemel nüüd väga suur tagasilöök, et kaotatakse oma strateegilisest heidutusvõimest märgatavalt. See on ikkagi täielik fiasko. See ei ole nüüd maavägede vaates see, mis murraks Venemaa maavägede võitlusvõimet, psühholoogiliselt ta kindlasti mõjub. Aga ta mõjutab Vene vägede juhtimist, kindralstaapi, selle tegutsemisvõimet ja eriti strateegilist planeerimist pikas vaates. Ja mis kõige tähtsam – neid lennukeid Venemaal juurde ei toodeta," lausus Saks veel.

Saksa sõnul võib oodata nüüd Venemaa rünnakut ballistiliste rakettidega.