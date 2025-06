USA justiitsministeerium uurib Bideni allkirjastatud armuandmisi

USA justiitsministeeriumi kõrge ametnik ütles esmaspäeval töötajatele, et talle on antud korraldus uurida armuandmisi, mille demokraadist president Joe Biden oma ametiaja viimastel päevadel enda pereliikmetele ja ka surmamõistetud vangidele andis.

Justiitsministeeriumi armuandmisadvokaat Ed Martin kirjutas uudisteagentuur Reutersi poolt nähtud e-kirjas, et uurimine hõlmab seda, kas Biden "oli pädev või kas teised kasutasid teda ära Autopeni ja muude vahendite abil".

Autopen on seade, mida kasutatakse dokumendile automaatselt allkirja lisamiseks. USA president Donald Trump ja tema toetajad on korduvalt väitnud, et seadme kasutamine muutis Bideni otsused kehtetuks või et ta ei olnud nendest täielikult teadlik. Pole teada, kas Biden kasutas Autopeni ka armuandmiste puhul.

E-kirjas öeldi, et Martini uurimine keskendub Bideni poolt mitmele tema pereliikmele antud ennetavale armuandmisele ja otsusele, mis päästis 37 föderaalvangi surmanuhtlusest, muutes nende karistuse eluaegseks vangistuseks.

Vahetult enne presidendiametist lahkumist andis Biden ennetavalt armu viiele oma pereliikmele, öeldes, et soovib neid tulevaste poliitiliselt motiveeritud uurimiste eest kaitsta. Ennetavalt said armu Bideni õed ja vennad ning nende abikaasad.

1. detsembril andis Biden armu oma pojale Hunter Bidenile, kes tunnistas end süüdi maksurikkumistes ja kes oli mõistetud süüdi tulirelvadega seotud süüdistustes.

Martini e-kirjas ei täpsustatud, milliseid Bideni pereliikmete armuandmisi uuritakse. Samuti ei ole selge, kes andis korralduse uurimist alustada.

USA põhiseadus annab presidendile laialdased volitused armuandmiseks, et tühistada föderaalseid süüdimõistvaid kohtuotsuseid või leevendada karistusi.

Ka Trump ise on armuandmist ulatuslikult kasutanud. Näiteks andis ta 20. jaanuaril armu kõigile ligi 1600 oma toetajale, kellele esitati kriminaalsüüdistus seoses 2021. aasta 6. jaanuaril toimunud rünnakuga USA kapitooliumile.

Martin ütles eelmisel kuul ajakirjanikele, et tema arvates on presidendi armuandmisõigus "plenaarne", mis tähendab, et see on absoluutne.

"Kui kasutate armuandmiseks Autopeni, siis ma ei arva, et see tingimata probleem on," ütles Martin 13. mai pressikonverentsil, kuid lisas, et tema arvates väärivad Bideni armuandmised endiselt põhjalikku uurimist.

Reuters märkis, et juurdluse eesmärk näib olevat kasutada justiitsministeeriumi, et võimendada küsimusi Bideni tervise ja vaimse teravuse kohta. Viimastel nädalatel, pärast teadet Bideni vähidiagnoosist ja ka uue raamatu ilmumist, mis paljastas demokraatide mured Bideni seisundi pärast tema ametiaja lõpus, on selleteemalised arutelud hoogustunud.

82-aastane Biden loobus eelmisel aastal tagasivalimiskampaaniast, kuna pärast katastroofilist presidendivalimiste debatti tekkisid küsimused tema vaimse teravuse kohta. Biden oli oma ametiajal vanim inimene, kes on USA presidendina teeninud. Teine vanim on praegu ametis olev Trump.