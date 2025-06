President Karis: lööme väga kergekäeliselt silte otsaette

"Mina ei tea, mis on Kuremäe kloostri nunnade peas ja mida nad mõtlevad. Aga mulle ei meeldi sildistamine. Mõnes mõttes on see ühiskonna vaigistamine," ütles Karis vastuseks küsimusele, kas ta nõustub siseminister Igor Taroga, et Toompeale murekirja toonud Kuremäe nunnasid kannustas soov vastanduda Eesti riigile ja mängida rõhutuid.

President rääkis ka, et on pidanud vabandama ütlemiste eest, mis on Eestist või meie sõprade poolt tulnud, näiteks Ukraina sõja alul Saksamaa suunas öeldu pärast.

"Ka siis, kui [Saksamaa presidendil] Frank-Walter Steinmeieril külas käisin, ütlesin, et me päris nii ei mõtle. Ja me saame aru, et Saksamaal on oma ajalugu ja Saksamaal nii lihtsalt asjad arusaadavalt ei käi."

Karise sõnul tuleks käremeelsetel poliitikutel teha rohkem kodutööd, miks meie liitlased teevad vahel teistsuguseid otsuseid kui meie, sest nii saab neid rohkem mõjutada selles suunas, mida me soovime.

Donald Trumpiga kahel korral vestelnud Karis märkis, et Ameerika presidendiga suheldes tuleb võtta õige, normaalse inimese kehahoiak, mitte kätt väristada.

"Eks olen näinud, kuidas ka riigijuhid tulevad, käsi väriseb, kui tere ütlevad. Seda pole vaja, ta on ju samasugune riigipea, mis sest, et suure riigi pea."