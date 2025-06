Trump osaleb NATO tippkohtumisel Haagis

USA president Donald Trump osaleb juunis Haagis toimuval NATO tippkohtumisel, mille päevakorras domineerib tema nõue suurendada kaitsekulutusi, teatas teisipäeval Valge Maja.

Samuti tuleb arutusele Ukraina sõda Venemaaga. Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas teisipäeval kutse saamist.

Trump on pikka aega kritiseerinud NATO partnereid väheses panustamises alliansi kulutustesse.

"Jah, võin kinnitada, et ta läheb NATO tippkohtumisele," ütles pressiesindaja Karoline Leavitt ajakirjanikele. Tegemist saab olema Trumpi esimese kohtumisega alliansi juhtidega pärast võimule naasmist jaanuaris.

Vabariiklasest Trump ähvardas oma esimesel ametiajal NATO-st sootuks lahkuda ning on hiljem lubanud kaitsta ainult neid liitlasi, kes tema arvates kaitsele piisavalt kulutavad.

Tema administratsioon on tõstatanud ka võimaluse suunata jõud Euroopast eemale, keskendudes ohtudele mujal, näiteks Hiinale. Samuti on ta pingestatud suhteid liitlaste Kanada ja Taaniga, ähvardades nende territooriumi.

Trumpi peamine nõue on, et NATO liikmed kulutaksid kaitsele viis protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), viidates asjaolule, et Washington kannab suuremat osa nende kaitsekoormusest.

Ükski NATO 32 liikmest – ka Ühendriigid ise – ei küüni praegu sellele tasemele.

Alliansi juht ja endine Hollandi peaminister Mark Rutte on esitanud ettepaneku suunata 2032. aastaks otsestele kaitsekulutustele 3,5 protsenti SKP-st ja laiematele julgeolekuga seotud kulutustele 1,5 protsenti.

Rutte kompromissettepanekut toetasid mais ka Saksamaa ja Prantsusmaa.