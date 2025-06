Euroala inflatsioon aeglustus maikuus 1,9 protsendile

Maikuu aastane euroala inflatsioonimäär oli 1,9 protsenti, kuu varem oli inflatsioon 2,2 protsenti.

See on esimene kord alates septembrist, mil inflatsioon on langenud alla keskpanga kaheprotsendise sihttaseme. Möödunud aasta septembris, enam kui kolm aastat sihttasemest kõrgemal püsides, langes inflatsioon korraks 1,7 protsendile.

Pärast teisipäevaste andmete avaldamist langes euro väärtus 0,6 protsenti ja seda kaubeldi hinnaga 1,137 dollarit.

Viidates USA presidendi Donald Trumpi tollide mõjule, ütles S&P majandusteadlane Diego Iscaro, et inflatsiooni langus kompenseerib mõningaid tarbimist mõjutavaid tegureid, mis tulenevad väga ebakindlast majanduskeskkonnast.

Iscaro prognoosis, et hinnasurve leeveneb lähikuudel tugevama euro, odavamate kaupade ja nõrgema tööjõuturu tõttu veelgi. Ta lisas, et tema ootuste kohaselt langetab Euroopa Keskpank kolmandas kvartalis oma hoiuseintressimäära praeguselt 2,25 protsendilt 1,5 protsendile.

Keskpank teeb neljapäeval oma järgmise intressimäära otsuse ja ajakohastab inflatsiooniprognoose. Märtsis prognoositi, et euroala inflatsioon püsib sel aastal eesmärgist kõrgemal ja langeb alles 2026. aastal 1,9 protsendile.

Pärast teisipäevast andmete avaldamist ootavad turud, et baasintressimäära langetatakse neljapäeval veel veerand protsendipunkti võrra. See viiks baasintressimäära kahe protsendini – madalaimale tasemele enam kui kahe aasta jooksul ja poolele 2024. aasta juuni tasemest, mil keskpank hakkas laenukulusid vähendama.

Commerzbanki ökonomist Vincent Stamer ütles, et tarbijahinna trendid viitavad sellele, et Euroopa Keskpank on mugavas positsioonis, et oma inflatsiooniprognoose alandada, lisades, et see peaks avama ukse veel ühele veerand protsendipunkti suurusele intressimäära langetusele.

Oxford Economicsi analüütik Riccardo Marcelli Fabiani ütles, et veerand protsendipunktine intressimäära kärpimine sel nädalal on tõenäoline ja et aasta lõpus peaks selle järgnema ka edasine leevendamine, kuna inflatsioon aeglustub tõenäoliselt veelgi.

Teisipäevased andmed näitasid, et baasinflatsioon, millest on välja arvatud kõikuvad toidu- ja energiahinnad, langes mais 2,3 protsendile võrreldes aprilli 2,7 protsendiga.

Teenuste hinnatõus langes mais 3,2 protsendini, mis on madalaim tase alates 2022. aasta märtsist. Aprillis oli see jõudnud 4 protsendini.