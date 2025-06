Tallinn liidab Vene ja Salme kultuurikeskused Kultuurikatlaga

Tallinna linnavalitsus otsustas lõpuks ära, et Vene ja Salme kultuurikeskuse teenused antakse üle sihtasutusele Tallinna Kultuurikatel ja viimase alla moodustub ühtne organisatsioon.

"Seda head, mis on Kultuurikatla juhtimises tahame me kindlasti näha edaspidi ka Salme ja Vene kultuurikeskuste juures, aga sama ajal on selge, et nii Vene kultuurikeskus kui Salme kultuurikeskus – neil on ka mõlemal mõnevõrra spetsiifilisemad rollid. Seda, et Vene kultuurikeskuses jääb olulisele kohale erinevate vähemusrahvuste kultuur ja Salme kultuurikeskusel on oluline roll Põhja-Tallinnas, need jäävad alles," lausus Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.

Mõlema liidetava keskuse toimimisloogika peaks olema Kultuurikatla moodi, mis tähendab paremat majandamist ja suuremat kasutust, ütles Oja. Liidetavate keskuste tegevused ja nende korraldajate ametid jäävad alles, kuid töö kaotavad keskuste juhid.

"Kaks ametikohta Salme kultuurikeskusest ja neli ametikohta Vene kultuurikeskusest lähevad koondamisele, aga on oluline meeles pidada või teada seda, et nii Salme kultuurikeskuse kui Vene kultuurikeskuse kontekstis tulevad majajuhtide konkursid," selgitas Oja.

Vene kultuurikeskusest saab lõpliku ühinemisotsuse järel Mere kultuurikeskus.

Kultuurikeskuse juhid ei soovi veel Vene kultuurikeskuse kadumist kommenteerida, sest lõplikku otsust, mida teeb Tallinna linnavolikogu, pole veel olnud.

Kultuurikatla juht Liina Oja ütles, et liitmise muudatused ei toimu üleöö ja suuremad otsused tulevad järgmisel aastal.

"Eks siis peab vaatama, kuidas nende Salme ja Mere Kultuurikeskusega olema saab. Esialgu ma arvan, et sellel poolaastal veel midagi ei muutu, sest lepingud peavad olema tagatud, teenused peavad toimima. Eks võtame järk-järgult," ütles Kultuurikatla juht.

Vene kultuurikeskuse hoone on muinsuskaitse all, kuid linnavalitsus sai aprillis hoonelt nõukogude aegse vapi maha võtta.

"Sümboolikat on veel. Muus osas täna muinsuskaitsega lahedusteni või lõpliku selguseni ei jõudnud ja me oleme otsustanud, et täna sellisel kujul selle teemaga lähiajal ei tegele," lausus abilinnapea Oja.