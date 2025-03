Siuru detailplaneeringule esitati ligi sada muudatusettepanekut

Tartu südalinna kultuurikeskusse ehk Siurusse kolivad tulevikus näiteks Tartu kunstimuuseum ja linnaraamatukogu, mis saavad endale praegusest paremad tingimused. Hoone detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekud puudutasid asukohta, haljastust, liikluskorraldust ja muud sellist. Laekunud ideedest ligikaudu kümmet pidas linn kasutuskõlblikuks.

"Põhimõttelist muudatust sellega ei toimu, need on pigem detailid, aga võib-olla kõige suurem ruumiline, avaliku ruumi asi oli see, et Vabaduse puiesteele tulevad ikkagi bussitaskud," ütles Tartu abilinnapea Elo Kiivet.

Enim ettepanekuid ja küsimusi esitas linnale MTÜ PäästameTartu Keskpargi, millest mõned olid linnale sobilikud.

"Nende ettepanekutest me arvestame seda, et Siuru parklas kaldtee peale lubame ehitada katuse ja katust võib kasutada ka astmestikuna, mida inimesed saavad kasutada erinevate ürituste korraldamiseks," lausus Kiivet.

MTÜ juhatuse liikme Janek Maadi sõnul ei võta linn arvesse näiteks nende ettepanekut muuta ehitusjoont nii, et oleks võimalik säilitada Vabaduse puiestee äärset pärnade alleed

"Tartu kesklinnas on paremaid asukohti selle jaoks, ma ei tea, miks pargi asemele peab ehitama hoone?Ja need ei vasta üldse linnapea ja linnavalitsuste lubadustele, mis see tulemus praegu sünnib," leidis MTÜ Päästame Tartu Keskpargi juhatuse liige Janek Maat.

Kiiveti sõnul ei arvestanud linn ideedega, mis ei puudutanud detailplaneeringut, või ettepanekutega, milles põhimõttelised otsused on langetatud.

"Me jääme ilmselt siin lõpuni eriarvamusele. Meie hinnangul on piisavalt seda analüüsitud, et selline asutus on Eestile vajalik, selline asutus on Lõuna-Eestile vajalik ja Tartule vajalik. Teiseks, see asukoht on meie hinnangul siiski kõige parem," lausus Kiivet.

Samas on tartlaste hulgas neidki, kes nendivad, et vaidlusaluseid küsimusi on Siuru ehitamisega palju, kuid oluline on siiski projektiga edasi liikuda

"Mulle väga meeldib, et see arutelu jõuab lõpuks ometi mingisse kindlasse faasi, punktide kaupa, et see ehitis saab toimima. Kas see nüüd mulle meeldib või kellelegi teisele meeldib, no vabandage, see on hoopis iseküsimus. See on viies kord, kui üritatakse ehitada, jumala eest, kui siis jääb ka ehitamata, siis jääb üldse tegemata," lausus kunstiajaloolane Enriko Talvistu.