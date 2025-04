Tartus asuv Vabaduse puiestee saab lähiaastatel uue ilme

Tartu linnavalitsus on välja kuulutanud riigihanke, et leida ehitaja, kes sel aastal annaks uue kuue Vabaduse puiestee lõigule Kaarsillast kuni Laia tänava ristmikuni. Puiestee ümberkujundamise käigus säilib autodele ka tulevikus 1+1 lahendusega sõidurada, kus lubatud maksimaalne kiirus on 30 km/h. Võrreldes praegusega tekib aga mõlemale poole sõiduteed ruumi juurde kergliiklejatele ning lisandub ülekäiguradasid.

"Tulevikulahendus saab olema selline, et mõlemal pool Vabaduse puiesteed hakkavad olema ühesuunalised rattateed. Et tänava ületusvõimalused oleksid võimalikud ohutud, sellepärast saavad ka kõigile ristmikele jalakäijatele ülekäigurajad rajatud," rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

Rattateedele ruumi loomiseks muutuvad sõidutee ääres Emajõe-poolses servas autodele mõeldud parkimiskohtade asukohad, mõni koht lisandub autodele parkimiseks ka puiestee haridusministeeriumi poolsesse külge.

"Aga parkimiskohtade arv tervikuna tänasega võrreldes väheneb, sest on vaja leida juurde ruumi kergliiklejatele," lisas Tamm.

Tartu Vabaduse puiestee lähitulevikus Autor/allikas: Landverk.

Muudatus ei puuduta Vabaduse puiestee ja Magistri tänava vahele jäävat parkimisala. Tulevikku vaatavalt muutub Vabaduse puiesteel seegi, et puiesteelt paremale, n-ö üles Jakobi mäele pöörata enam ei saa. Tamm selgitas, et järgmises etapis ehk uuel aastal ootabki ümberehitamist Lai tänav koos Laia tänava ristmikuga, mille projektlahendus võiks valmida sel aastal.

"Laial tänaval jääks tänav ühesuunaliseks ja just suunaga Emajõe poole. Ja üks sõidurada jääks Laiale tänavale, mitte kaks. On siis sama moodi kavandatud mõlemale poole tänava äärde ühesuunalised rattateed. Meil saab järgmise aasta lõpuks loodetavasti üks terviklik rattateede suund jälle valmis – mööda Vabaduse puiesteed, sealt edasi mööda Laia tänavat, sealt siis juba Jakobi tänava lõik Tähtvere tänavale ja siis lõpuks Tuglase tänavale."

Kogu eelarve nii Kaarsillast kuni Laia tänava ristmiku ja ka Laia tänava ümberehitmiseks on 1,7 miljonit eurot. See moodustub riigi toetusest ja ka linna enda osalusest.

Vabaduse puiestee osa, mis jääb Kaarsilla ja Kaubamaja vahele, saab uue kuue seoses südalinna kultuurikeskuse ehitusega. Ka sel lõigul on plaan anda igale liiklejagrupile oma ruum.

"Jalakäijad, jalgratturid ja sõidukid saavad liikuda turvaliselt ja eraldatud n-ö oma eraldatud liikumisalas. Ja teine suur muudatus on tõesti see, et sõidukitele ruum läheb 1+1 ehk kummaski suunas jääb üks sõidurada. Seda kiiruspiirangut me Siuru kõrval veel natukene kaalume, aga juttu on olnud ka 20 km/h, sest üle Vabaduse puiestee selle lõigu läheb Siuru väljak ja et seda ületada oleks kõigil lihtne, mugav ja turvaline, siis taas arutame seda, kas see tähendab ka sõidukiiruse alandamist." ütles abilinnapea Elo Kiivet.