Euroopa Liit ja USA sattusid Hiina muldmetallide ekspordipiirangu tõttu hätta

Euroopa Liit avaldab Hiinale survet, et see leevendaks haruldaste muldmetallide ekspordipiiranguid, kuna selle toorme nappus on tekitanud EL-i autotööstuse jaoks murettekitava olukorra, mis võib viia tootmisliinide peatamiseni. Muldmetalli nappuse üle avaldasid muret ka USA autoosade tootjad.

Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maroš Šefčovič ütles, et küsis teisipäeval toimunud kohtumisel Hiina kaubandusministrilt Wang Wentaolt tööstuse jaoks elutähtsate haruldaste muldmetallide ja magnetite nappuse kohta, vahendas väljaanne Financial Times.

"Teavitasin oma Hiina kolleegi murettekitavast olukorrast EL-i autotööstuses – haruldased muldmetallid ja püsimagnetid on tööstuslikuks tootmiseks hädavajalikud... see on tööstusele äärmiselt häiriv," ütles Šefčovič.

Voliniku sõnul võrdles ta oma Hiina kolleegiga mõlema poole ekspordilitsentside arvu. "Tema omad olid palju paremad kui minu omad," ütles ta. "Autotootjad hoiatavad lähiajal tekkida võivate tohutute tootmisraskuste eest. Tema teave oli erinev ja ta ütles, et selgitab seda niipea kui võimalik, lisas Šefčovič.

Hiina kaubandusministeerium kehtestas aprilli alguses ekspordipiirangud seitsmele haruldasele muldmetallile ja püsimagnetitele pärast seda, kui USA president Donald Trump pani Hiina toodetele kõrgemad tollimaksud. Uus toormaterjalide litsentsisüsteem aeglustab tootmist autodest pesumasinateni.

Mõju on juba tunda ülemaailmses autotööstuses, kuna Ford peatas eelmisel nädalal ajutiselt tootmise oma Chicagos asuvas linnamaasturite tehases magnetite nappuse tõttu. Autotootjad on korduvalt hoiatanud, et nende haruldaste muldmetallide ja püsimagnetite varudest jätkub veel vaid paariks nädalaks kuni mõneks kuuks.

Tsiviiltooted tuleks keerulisest litsentsisüsteemist vabastada, kuid kui see pole võimalik, peaksid ettevõtted saama iga-aastase heakskiidu, leidis Šefčovič. "Ütlesime, et tuleme selle küsimuse juurde tagasi, kui oleme mõlema poole andmed selgitanud," lisas ta.

Hiinas töödeldakse 90 protsenti maailmas kasutatavatest haruldastest muldmetallidest, mida kasutatakse püsimagnetite tootmiseks ja valitsused usuvad, et Peking kasutab piiranguid ülemaailmsete kaubanduspingete suurenedes majanduslikku surve avaldamiseks, märkis FT.

"Ekspordikeelud tugevdavad meie tahet [tarneallikaid] mitmekesistada ja võib-olla isegi tugevdavad meie keskendumist sõltuvuste vähendamisele," ütles Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Stéphane Séjourné kolmapäeval.

Séjourné teatas Euroopa Liidu otsusest anda prioriteet 13 projektile kolmandates riikides, sealhulgas Ühendkuningriigis ja Ukrainas, et tagada juurdepääs toorainele, mis on osa EL-i kriitiliste toorainete strateegiast, mille eesmärk on vähendada EL-i sõltuvust välisriikidest 2030. aastaks.

USA autotootjad mures

Möödunud kuul Trumpi administratsioonile saadetud kirjas ütlesid USA autotööstuse lobirühmad Alliance for Automotive Innovation ja sõidukiosade tarnijate assotsiatsioon MEMA, et Hiina viivitused ekspordilitsentside väljaandmisel viivad suurte häireteni vajalike elementide ülemaailmses tarnimises.

Uudisteagentuuri Reuters teatel kutsus USA autoosade tootjaid esindav rühmitus kolmapäeval üles viivitamatult tegutsema, et tegeleda Hiina haruldaste muldmetallide, mineraalide ja püsimagnetite ekspordi piiranguga, hoiatades, et probleem võib peagi hakata häirima autoosade tootmist.

MEMA teatas Reutersile saadetud avalduses, et varuosade ettevõtted seisavad silmitsi oma tarneahelate tõsiste riskidega.

"Olukord on endiselt lahendamata ja mure on endiselt väga suur," ütles rühm. "Vaja on viivitamatuid ja otsustavaid meetmeid, et hoida ära ulatuslikud häired ja majanduslangus kogu sõidukitarnijate sektoris," seisis pöördumises

"Ilma usaldusväärse juurdepääsuta nendele elementidele ja magnetitele ei suuda autotarnijad toota autode valmistamise olulisi komponente, sealhulgas automaatkäigukastid, gaasipedaalisüsteemid, generaatorid, erinevad mootorid, andurid, turvavööd, kõlarid, tuled, mootorid, roolivõimendid ja kaamerad," kirjutasid MEMA ja Alliance for Automotive Innovation, mis ühendavad General Motorsit, Toyotat, Volkswagenit, Hyundaid ja teisi suuremaid autotootjaid.

Reutersi andmeil vähenes aprillis, pärast Hiina uute reeglite kehtestamist haruldaste muldmetallide ja magnetite eksport Hiinast poole võrra.

Möödunud reedeses sotsiaalmeediapostituses süüdistas Trump Hiinat mais sõlmitud kokkuleppe tingimuste rikkumises, mille eesmärk oli ajutiselt tühistada mõlema poole kehtestatud tariifid ja muud kaubanduspiirangud.

Euroopa loodab lahendust

EL-i ametnikud ütlesid, et mitmed liikmesriigid on viimastel päevadel selle teema tõstatanud ja ka riikide juhid on seda arutanud.

Hiinas asuva Saksa Kaubanduskoja tegevdirektor ja juhatuse liige Maximilian Butek ütles, et tema arvates ei üritanud Peking tahtlikult piirata Euroopa ettevõtete juurdepääsu haruldastele muldmetallidele. Ta märkis, et Hiina on püüdnud EL-i poole pöörduda, et suhteid parandada.

"Ma usun, et see on lihtsalt bürokraatlik koletis, mille nad [Peking] lõid," ütles ta ja lisas, et eksportijate tuhanded litsentsitaotluste menetlus käis ilmselt Hiina kaubandusministeeriumile üle jõu.

"Hiinast on Saksamaal palju delegatsioone ja palju diplomaatiat. Seega tundub, et Hiina üritab tõesti luua paremat õhkkonda oma suhetes Euroopaga. Nii et ma tõesti ei usu, et nad seda sektorit praegu ründaksid," lisas ta.

EL-i tööstus on osutunud kaasneva kahju saajaks Hiina võitluses USA-ga, ütles Saksa mõttekoja Merics analüütik Abigaël Vasselier, hoiatades, et see võib kaasa tuua töökohtade kaotuse kogu Euroopas.

EL-i Hiina kaubanduskoja president Jens Eskelund ütles, et diplomaatiline ja ettevõtete surve haruldaste muldmetallide ekspordi kitsaskohtade lahendamiseks kasvab.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Lin Jian ütles eelmisel nädalal, et ekspordikontroll on kooskõlas rahvusvaheliste tavadega.

"Need reeglid on mittediskrimineerivad ega ole suunatud ühelegi konkreetsele riigile. Oleme valmis tugevdama dialoogi ja koostööd asjaomaste riikide ja piirkondadega ekspordikontrolli alal ning oleme pühendunud ülemaailmsete tootmis- ja tarneahelate stabiilsuse hoidmisele," lisas ta.