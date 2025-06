Saksa valitsus plaanib ettevõtetele 46 miljardi euro suurust maksusoodustust

Kantsler Friedrich Merzi juhitud Saksamaa uus valitsus plaanib suvel vastu võtta 46 miljardi euro suuruse ettevõtete tulumaksusoodustuste paketi, et euroala suurim majandus stagnatsioonist välja tuua, kirjutab Financial Times.

Saksa rahandusminister Lars Klingbeil (SPD) tutvustas meetmeid kolmapäevasel kabinetiistungil.

Maksusoodustused, mis hõlmavad ka soodustusi uute seadmete ja elektriautode ostmiseks, lähevad valitsuse hinnangute kohaselt 2029. aastaks, mil koalitsiooni ametiaeg lõpeb, maksma kokku umbes 46 miljardit eurot.

Pärast seda, kui valitsuskabinet plaani vastu võttis, ütles Klingbeil, et "kasvukiirendi" võimaldab töökohti kindlustada ja majandust elavdada.

"Pärast seisakuperioodi on oluline Saksamaa majanduse potentsiaali märkimisväärselt tõsta," seisab seaduseelnõus.

Maksusoodustus lisandub enam kui triljoni euro suurusele võlaga rahastatavale avaliku sektori kulutuste plaanile, mille eesmärk on kaasajastada Saksamaa relvajõude ja vananevat taristut.

Kristlike demokraatide juht Merz on lubanud ka subsideerida raskustes oleva töötleva tööstuse elektrienergia kulusid. Valitsus on loonud ka ministeeriumi bürokraatia vähendamiseks ja halduse digitaliseerimise kiirendamiseks.

Berenbergi peaökonomist Holger Schmieding märkis, et kavandatud maksusoodustused, mille koalitsioon loodab suve lõpuks parlamendis vastu võtta, edendavad riigis investeerimiskeskkonda. "Kuid see saab olla alles algus. Regulatiivse koormuse leevendamine on raskem, aga ka olulisem," sõnas ta.

Alates 1. juulist saavad Saksa ettevõtted kuni 2027. aastani igal aastal oma maksuarvest maha arvata 30 protsenti uute masinate ja muude seadmete maksumusest.

Alates 2028. aastast langeks föderaalne ettevõtte tulumaksumäär – praegu 15 protsenti – igal aastal ühe protsendipunkti võrra 10 protsendini. Keskmine munitsipaalettevõtte tulumaksumäär jääks endiselt 14 protsendi peale, mis tähendaks, et üldine maksumäär langeks lõpuks umbes 24 protsendini.

Deutsche Banki Saksa makromajanduse juht Robin Winkler ütles, et ettepanekud peaksid pakkuma lühiajalist stiimulit tootmissektorile.

Merzi majandusplaan annab märku poliitilisest muutusest riigis, mis veel hiljuti oli Euroopa Liidus eelarvedistsipliini eeskujuks, märgib väljaanne.

Saksamaa on ekspordile orienteeritud riik, kuid viimastel aastatel on riigi majandusele avaldanud survet nii Hiina konkurents kui ka kõrged energiakulud.

Majandusteadlased hoiatavad, et USA president Donald Trumpi ähvardused kehtestada 50-protsendilised tollitariifid Euroopa kaupadele võivad Saksa majanduse uuesti kahanema panna.

Saksa panga KFW andmetel olid Saksamaa ettevõtete investeeringud tehastesse, masinatesse ja sõidukitesse 2024. aasta kolmandas kvartalis üheksa protsenti madalamal tasemel kui enne koroonapandeemiat. USA-s olid need Saksamaast 11,5 protsenti ja Euroopa Liidus tervikuna ühe protsendi võrra suuremad.

Saksamaa avaliku ja erasektori kulutused teadus- ja arendustegevustesse olid samuti madalamad kui teistes riikides. Kui Saksamaa kulutas intellektuaalomandile 11 protsenti rohkem kui enne koroonapandeemiat, siis USA kulutas sellistele valdkondadele nagu tehisintellekt 36 protsenti ja Prantsusmaa 27 protsenti rohkem kui Saksamaa.