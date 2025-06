Riias konkureerivad kohalikel valimistel läänemeelsed ja venemeelsed

Lätis on laupäeval kohalike omavalitsuste valimised. Riias peavad valijad otsustama, kas pealinna juhivad edasi läänemeelsed parteid või toob oligarhist poliitik Ainars Šlesers võimule venemeelsed poliitikud. Eelhääletus on kulgenud tehniliste tõrgetega, oma valiku on praeguseks teinud kümnendik valijaist.

Kohalikud valimised on Riias jõudnud ka parlamendi suurde saali. Peaminister Evika Silinale esitati juba teine umbusaldusavaldus, mis, tõsi küll, läbi ei läinud, aga ikkagi näitab valimiste eelset pingelist olukorda.

"Jätke meelde – ilma meie, venekeelseteta, pole teil mingit tulevikku. Me moodustame poole riigist. Poole! Ja jätke see endale hästi meelde! Teadke – meid on rohkem ja meie keel on vene keel! Vaat nii!" ütles Läti seimis partei Stabiilsusele! Esikandidaat Aleksejs Roslikovs.

Seimi saadiku Roslikovsi pani neljapäeval parlamendi kõnetoolis kõrgendatud häält kasutama ja seejärel vene keelt rääkima Rahvuslaste Ühenduse algatatud deklaratsioon Nõukogude-aegsest venestamisest ja selle lingvistilistest tagajärgedest.

Nädala eest otsustas parlament, et saadikud tohivad seimi ruumes omavahel ja Läti ajakirjanikega suheldes kasutada vaid riigikeelt. Seim keelas Roslikovsil neljapäevasel istungil osalemise. Kui saali ilmusid politseinikud, siis Roslikovs lahkus.

See juhtum näitab, kui oluliseks peavad venemeelsed parteid valimistel jälle või ikka veel etnilist teemat. Taas on Riias kaks valikut – kas koalitsiooni moodustavad praegune linnapea ja parempoolsed või oligarhi ja seimi liikme Ainars Šlesersi partei Läti Esikohal koos ülejäänutega.

"Kuni 2020. aastani vaadati Riias peamiselt ida poole. Viimase viie aastaga oleme suutnud Riia pöörata läänesuunda. Ja nüüd tuleb otsustada, kas me seda kurssi hoiame või pöörduma tagasi sinna, kus kunagi olime," märkis Riia linnapea ja Uue Ühtsuse esikandidaat Vilnis Kirsis.

Populaarsusküsitlused näitavad, et peaministripartei Uus Ühtsus on alles kolmas-neljas ja Ainars Šlesers oma parteiga kaugel ees.

"Riia on praegu mahajäänud linn. Oleme viimasel kohal nii Balti riikides kui ka Euroopa Liidus. Riia potentsiaal on täiesti kasutamata. Seetõttu on mu ülesanne muuta praegust võimu, äratada üles nii Riia kui ka kogu Läti. Riiast peab jälle saama üks Põhja-Euroopa juhtivaid linnu. Siia tuleb kaasata miljardite eurode eest investeeringuid ja selle ma tagan," lausus Šlesers.

Riia olukord on ülejäänud Lätist erinev, pealegi toimuvad seal need valimised erandkorras viie aasta järel. Pealinna elanike osatähtsus on aga nii suur, et laupäevased kohalikud valimised võivad olla järgmisel aastal toimuvate parlamendivalimiste eelmäng.