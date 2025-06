Sotsiaaldemokraadid: lasteaed peaks tasuta olema üle Eesti

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) esitas riigi lisaeelarvesse muudatusettepaneku, mille eesmärk on kaotada lasteaiakoha tasu kõigis Eesti omavalitsustes, teatas SDE.

"Kui peaministrierakonna poliitikud Tallinnas toetavad tasuta alusharidust, siis on viimane aeg viia see põhimõte ka riiklikule tasandile ning pakkuda tuge kõigile omavalitsustele. Seda enam, et sissetulekud on Tallinnas kõige kõrgemad, kuid kohatasud madalamad kui teistes omavalitsustes," ütles riigikogu ja Tallinna linnavolikogu liige Andre Hanimägi.

Sotsiaaldemokraatide muudatusettepanek näeb ette, et omavalitsustele eraldatakse nelja kuu katteks 22 miljonit eurot.

"Sellest piisab, et kaotada lasteaia kohatasu 2025. aasta lõpuni. Valitsus peab aga selleks, et lasteaed oleks ka edaspidi kohatasuta, esitama sügisel riigikogule eelarve, kus on fikseeritud tasuta lasteaiakoha põhimõte ka tulevikuks," ütles Hanimägi.

Keskerakond ja Reformierakond saatsid esmaspäeval väikese vahega välja pressiteated Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamise kohta tehtud muudatusettepanekutest selle aasta Tallinna lisaeelarvesse.

See tõi kaasa kriitika nii linnapealt Jevgeni Ossinovskilt (SDE) ja abilinnapeadelt Karl Sander Kaselt (Isamaa) ning Aleksei Jašinilt (Eesti 200).

Eelmisel nädalal läbis Tallinna 2025. aasta lisaeelarve esimese lugemise Tallinna linnavolikogus.