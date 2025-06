Michal: probleem Tallinnas algab linnapea võimekusest meeskonda koos hoida

Michal ütles Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamise küsimusest rääkides, et on küsinud juba aastaid, et miks on põhiharidus ja kõrgharidus tasuta, aga alusharidus mitte.

"Ja Tallinn on väga jõukas omavalitsus. Minu soovitus on olnud kogu aeg sellistesse asjadesse suhtuda mitte kui tasuta, vaid tasutud asjadesse. Et lõpetame linna propaganda – seda oleme nüüd suutnud teha. Et tõmbame veidi koosseisu koomale ja paneme selle raha lasteaedadesse ja lasteaia kohatasusse," sõnas Michal.

"Mulle tundub, et see probleem Tallinnas ikkagi hakkab linnapea enda võimekusest seda meeskonda koos hoida. Te ei näe peaministrit, ja ilmselt ei ole vähemalt mind näinud, käimas mööda toimetusi kaeblemas, kuidas ma ei saa oma tööd teha või juhtida, sest keegi mind takistab või et ma ei suuda oma meeskonda koos hoida. Kui vaja vahetatakse isegi koalitsioonipartnereid," ütles Michal.

"Ma arvan, et ta (Ossinovski – toim.) peaks pingutama selle nimel, et koalitsioonipartnerid oleks selles meeskonnas kõik osalised," lisas ta.

Saatejuht Johannes Tralla rõhutas, et poliitiline kriis Tallinnas on siiski Reformierakonna tekitatud.

"Õiglane on öelda kindlasti, et Reformierakond nõuab seda, mis on lasteaia kohatasu. Ma siiski arvan, et lastega peredele tõenäoliselt selle lubaduse täitmine on olulisem kui Jevgeni Ossinovski tunded või Kristjan Järvani mõttekäik. Seetõttu ma arvan, et selle ära tegemine on päris oluline samm," lausus Michal.

"Aga ma olen nõus, et kindlasti oleks olnud parem, kui see oleks kohe algusest peale selge olnud ja linnapea oleks suutnud selle meeskonna omavahel ühendada, mitte ei oleks selline olukord, kus üks teeb rattateid ja teine paneb sinna liiklusmärke," sõnas Michal.

Rääkides katteallikatest ütles Michal, et ta leiaks lasteaia kohatasu kaotamisele katteallikad poole päevaga. "Ma alustaks sellest, et vaataks üle mitu nõunikku linnapeal on. Kuuldavasti pidi linnapeal rohkem nõunikke olema kui peaministril, samas on ka Tallinna linna ilmselt keerulisem juhtida kui vabariiki," kommenteeris Michal.

Samas ütles Michal, et on aru saanud, et kokkulepe koalitsioonis lasteaia kohatasu kaotamiseks on lähedal.

Saatejuht küsis, kas Reformierakond on võtnud nõuks ikkagi koalitsiooni lammutada.

"Ma ei pea ka linnapead kiitma selle eest, mida seal pole. Ja meeskonnatööd Tallinna linnavalitsuses kindlasti pole," sõnas Michal.

"Mina soovitaks küll linnapeal veidi pingutada, et see linnavalitsus ühte jalga käiks ja veidi kuulata ka, mida partnerid soovivad," jätkas veel Michal.

Keskerakonna Tallinna koalitsiooni toomisest

Kui saatejuht Johannes Tralla küsis Michalilt korduvalt selle kohta, kas Reformierakond võib veel enne kohalikke valimisi Tallinnas Keskerakonnaga koalitsiooni teha, hakkas Michal rääkima hoopis sellest, et riigi tasandil Keskerakonnaga koalitsiooni teha plaanis ei ole.

"Kas saate anda sõna, et Reformierakond ei lähe seda koalitsiooni praegu lõhkuma selleks, et tuua, võib-olla ka teile tegelikult kasulik partner Keskerakond koalitsiooni, sest siis saate ka riigikogus edaspidi võib-olla nende suuremale mõistmisele loota?" küsis Tralla.

"Selline illusioon on peamiselt sotsiaaldemokraatide või Isamaa spindoktorite peas," vastas Michal.

"Kas teie saate öelda, et enne valimisi teie Keskerakonda Tallinna linnavalitsusse ei too?" küsis Tralla veel.

"Kas kellegil on mulje, et meil on kuidagi Keskerakonna või Mihhail Kõlvartiga sarnased arusaamised olulistes küsimustes. Rail Baltic oli vist viimane, mille kohta Mihhail Kõlvart ütles, et tema esindab hoopis teist vaadet kui meie. Eestikeelne haridus on erinev küsimus, Moskva kiriku küsimus on erinev, põhiseaduse muutmine, mis toimus tänu Reformierakonnale. Kas tundub, et see on asi, milles me kokku lepiksime? Ei, meil ei ole riigis kuidagi sellist klappi. Kindlasti mitte. See valitsus töötab hästi, see koalitsioon töötab hästi 2027. aastani täpselt sellisena nagu ta on," vastas Michal hoopis riigi koalitsioonist rääkides.

"Nii, et kindlasti mitte Reformierakond Tallinnas Keskerakonnaga mingit plaani ei pea, et enne kohalikke valimisi veel uus koalitsioon teha?" küsis Tralla kolmandat korda.

"Minu käest sellele plaanile luba ei küsita. Aga riigis kindlasti mingeid muutusi ei tule. Mina vastutan valitsuse ja erakonna tegevuse eest ja kinnitan, et see valitsus jätkab 2027. aasta valimisteni," ütles Michal veel.

Kriis pealinna võimuliidus puhkes eelmisel esmaspäeval, kui Reformierakond teatas hommikul kell 6.30 ajakirjandusele, et esitab lisaeelarvesse ettepaneku kaotada pealinnas lasteaia kohatasu. Koalitsioonipartnerite tuge sellele plaanile ei olnud. Küll aga tuli 7.53 samasuguse ettepanekuga välja opositsioonis olev Keskerakond.

Terve nädala käis võimuliidu parteide vahel terav arvamuste vahetamine, kus ühel pool olid SDE, Isamaa ja Eesti 200 ning neile oponeeris Reformierakond. Kolmik süüdistas Reformierakonda kokkumängus Keskerakonnaga ja kahtlustas soovi kolm korda kriminaalkaristuse saanud erakond tagasi võimule tuua, Reformierakond aga partnereid neile olulise valimislubaduse tõrjumises. Reformierakonna abilinnapea Pere heitis isiklikult linnapea Ossinovskile ette, et see pole suutnud ette võtta olulisi reforme ja on teinud teinud esmajoones enda erakonna asju, seejärel pea kõike, mida on nõudnud Isamaa.

Sel nädalal on käinud koalitsioonipartnerite vahel läbirääkimised, et olukorrale lahendus leida ja kompromiss näib vähemalt esialgu olevat see, et koalitsioonipartnerid nõustuvad lasteaia kohatasu kaotama ning Reformierakond nõustub seda tegema juulikuus, mitte kiirkorras.