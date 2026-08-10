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Michal vähemusvalitsusest: tuleb otsida kompromisse

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Peaminister Kristen Michal. Valitsuse pressikonverents 09.04.2026
Peaminister Kristen Michal. Valitsuse pressikonverents 09.04.2026 Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
uudised

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal ütles valitsuse vähemusse jäämise kohta, et valitsus on sisuliselt vähemusvalitsusena toimetanud juba terve aasta ning selle toimimiseks tuleb jätkuvalt otsida kompromisse.

"Eestis on nüüdsest vähemuskoalitsioon, aus on seda nii ka öelda. Enne lähenevaid presidendi- ja parlamendivalimisi on mõned saadikud lahkunud opositsiooni. Seda pole põhjust ei ilustada ega ka dramatiseerida," kirjutas Michal sotsiaalmeedias.

"Oleme viimase aasta sisuliselt vähemusvalitsuse moodi juba toimetanud ja Eesti jaoks olulised otsused suutnud vastu võtta. Muuseas otsuseid ja seadusi oleme sellisena suutnud langetada oluliselt rohkem kui eelnevatel aastatel, hiljutised andmed nii kinnitavad," lisas peaminister.

Michal rääkis, et valitsus on iga seaduse vastuvõtmiseks riigikogus otsinud laiemat konsensust kui vaid koalitsiooni piires. "Teeme seda edasi – tuleb otsida kompromisse ja teha koostööd Eesti jaoks oluliste asjade ära tegemisel. See pole alati lihtne, hoopis keeruline, aga mandaati küsides on vastutus Eesti inimeste ees võetud ja vastutuules püssi põõsasse viskavat väge pole kellelgi vaja," märkis Michal.

"Minu sõnum nüüdsele enamusele ehk opositsioonile on ka vastutusest – juhtimisotsused keerulisel ajal ongi raskemad kanda kui neid kritiseerida. Kui olete valmis suure jutu asemel vastutust kandma – siis tehke ära, võtke vastutus," lisas ta.

"Minu vahikorra ajal hoiab valitsus joont, et Eesti oleks kindlalt kaitstud, meie jõukus pööraks kasvule, loodus püsiks puhtana, meie vaade oleks tulevikku, liberaalne demokraatia ja vabadus on au sees. Ja me oleme selle eest valmis võitlema, isegi kui oleme vähemuses. Sest see on õige, mitte, et see oleks lihtne või kriitikavaba," rääkis Michal.

Michal meenutas, et ka aastatel 2009 kuni 2011, Andrus Ansipi II valitsuse ajal, olid koalitsioonil samamoodi vähemushääled. "Lausa mitu aastat. Ja seda majanduskriisi ajal ja eurole edukalt üle minnes. Andrus Ansipi toonaseid sõnu meenutades – selles olukorras ei ole sobilik mõelda, mitu häält üks või teine erakond saab järgmistel valimistel. Tuleb mõelda, mis saab Eesti riigist homme ja aastate pärast," sõnas ta.

Riigikogu liikmete Kalev Stoicescu ja Meelis Kiili lahkumine vastavalt Eesti 200-st ja Reformierakonnast tähendab, et valitsusliidul on 101 liikmega riigikogus edaspidi 50 häält. Stoicescu teatas oma otsusest pühapäeval, Kiili esmaspäeval.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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