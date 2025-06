Kristo Enn Vaga: ootaks sotsidelt vähem venitamist ja rohkem otsustamist

Lasteaia kohatasu kaotamine on õiglane samm alushariduse tagamisel, mitte sotside kiusamine. Kahjuks näib, et sotsid keskenduvad tekkinud debatis rohkem kahtluste intriigide mängule kui kohatasu kaotamise ärategemisele. Viimases hädas toodi muidu varjudesse jäänud Tallinna meeri Jevgeni Ossinovskit kaitsma SDE juht Lauri Läänemets.

Sotsid võitlevad iseenda lubaduse vastu

Tuletame meelde eelmisi kohalikke valimisi. Sotside linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid toetas lasteaia kohatasu ära kaotamist ning rääkis sellest debattides vahetpidamata. Tuli valimisööle järgnev päev ja oli kadunud nii linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid kui ka ettepanek kaotada lasteaia kohatasu. Uksest astus sisse hoopiski tehnokraatlik Jevgeni Ossinovski, kes moodustas Keskerakonnaga koalitsiooni, saades hulganisti töökohti sotsidele.

Reformierakond jäi Tallinnas opositsiooni, kuid idee lasteaia kohatasu kaotamisest sellega ei kadunud, olime selleks saanud kahtedel kohalikel valimistel tugeva mandaadi – oleme praegugi Tallinna linnavolikogus koalitsiooni suurim fraktsioon – ja usume endiselt, et see on jõukale Tallinnale kasulik reform.

Läänemets kirjutas, et Reformierakonna idee lasteaia kohatasust on välja mõeldud ainult selleks, et sotse kahvlisse panna.

Arusaamatu, kust selline mõte pärineb. Nimelt ei ole Reformierakonda vajagi, et sotse kahvlisse panna, nad saavad sellega ise neetult hästi hakkama. Näiteks ei suutnud sotsid pikka aega otsustada, kas seista Ossinovskile sobiva venekeelse valija eest Lasnamäel või Läänemetsale sobiva eestimeelse maainimese eest Kesk-Eestis, kuidagi on vaja mõlemaid. Seepärast ei teadnud nad pikalt, kas toetavad Vene kodanike valimisõiguse piiramist või mitte.

Samuti oldi pikka aega kimbatuses, kas anda Lasnamäe juhtimine üle asjalikule linnaosavanema asetäitjale Kirill Klausile või leida üles see venekeelse hariduse eest võidelnud keskerakondlane, kes tooks kasvõi pool protsenti rohkem Anatolide ja Svetlanade hääli. Üks siiski leiti üles.

"Tallinna linnapea Ossinovski büroo kaheksa liikmega on suurem kui peaminister Kristen Michali büroo."

Tuleb tunnistada, et Ossinovski ja Läänemets on ühes asjas samal meelel: juhi kaaskond peab olema suur. Läänemetsal oli siseministrina neli nõunikku, kui näiteks praegusel kaitseministril on üks nõunik. Tallinna linnapea Ossinovski büroo kaheksa liikmega on suurem kui peaminister Kristen Michali büroo. Ju siis on linnajuhtimine keerulisem kui riigi juhtimine või vajab vähemalt Ossinovski rohkem abi oma töös.

Miks kohatasu kaotamine on siiski vajalik

Lasteaia kohatasu kaotamise idee eesmärk Tallinnas on aidata lastega peredel paremini toime tulla ning korrastada haridussüsteemi, kus paradoksaalselt tuleb tasuda alushariduse eest, aga mitte järgmiste haridustasemete eest.

Muud eesmärki sellel ettepanekul ei ole, pole eesmärki lõhkuda Tallinna koalitsiooni ega sotse kahvlisse või šampanjaklaasi sisse ajada. Tunnustan, et lõpuks on saabunud vahekokkulepe – kas see peab, on iseasi, sest sotsid on meediasse trügimisega õõnestanud ka Reformierakonna usaldust neisse – ja juulis kaotatakse Tallinnas lasteaia kohatasu. See kemplus oleks ära jäänud, kui sotsid oleksid kohe alguses aru saanud, et lasteaia kohatasu kaotamine ongi päriselt lasteaia kohatasu kaotamine, mitte Trooja hobune.