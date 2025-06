Lippus vastas Michali kriitikale: peaminister tõstku hoopis oma välispoliitilist tuntust

Lippus reageeris Michali jutule ETV "Esimeses stuudios", kus peaminister ja Reformierakonna esimees kritiseeris teravalt sotsiaaldemokraadist Tallinna linnapead Jevgeni Ossinovskit ja heitis talle ette, et viimane pole suutnud pealinna koalitsiooni ühiselt tööle panna.

"On muidugi kummastav, et peaminister peab piisavalt oluliseks Tallinna juhtimise detailset kritiseerimist. Kuigi Tallinn on väga oluline, püsib meie riigi tugevus vähemalt sama palju riigijuhtide headel suhetel Washingtoni ja Brüsseliga, kuid kus kahjuks väidetavalt peaministrit eriti hästi ei tunta," kirjutas Lippus sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et kahjuks tundub olevat Michalile iseloomulik, et riigijuhtimisest rohkem huvitab teda reiting.

"Ning kui see ei rõõmusta, nagu on juhtunud praegu, siis tuleb midagi kokku kombineerida. Need kombinatsioonid ei pruugi aga olla laiemates, sh tallinlaste huvides ja just nii, tundub, on praegu juhtunud, kus Michali (mitte tõele vastavad) jutupunktid Tallinna halvast juhtimisest kattuvad Kõlvarti peamiste sõnumitega."

Abilinnapea lisas, et arusaadavalt on Reformierakonnal vaid 52 häälega Toompeal võimul püsimine keeruline ja täiendavad hääled kuluksid ära, kuid tundub uskumatu, et selle nimel ollakse valmis mängima võimalusega tuua Tallinnas võimule tagasi Mihhail Kõlvart.

Lippus kirjutas, et vastupidiselt Michali kriitikale on tegelikkuses viimase aastaga Tallinnas algatatud ja osaliselt juba ka ära tehtud palju olulisi reforme, mis ootasid tegemist rohkem kui kümme aastat.

"Kõige olulisem on olnud võimalikult sujuv eestikeelsele haridusele üleminek, milleks aasta aega tagasi oli veel suur puudus õpetajatest, metoodikast ja õppematerjalidest. Hoolimata neist keerukustest on esimene üleminekuaasta Tallinnas suures plaanis õnnestunud. Lisaks linnameedia sulgemine, varem korruptsiooni järgi lõhnav sporditoetuste reform, spordiasutuste ja kultuuriasutuste ühendamine, Tallinna haigla asutamine jne. Ühe aastaga oleme reformidega vähendanud linnaametnike arvu 200 võrra ning hoidnud kokku rohkem kui kuus miljonit eurot," loetles Lippus.

Kriis pealinna võimuliidus puhkes eelmisel esmaspäeval, kui Reformierakond teatas hommikul kell 6.30 ajakirjandusele, et esitab lisaeelarvesse ettepaneku kaotada pealinnas lasteaia kohatasu. Koalitsioonipartnerite tuge sellele plaanile ei olnud. Küll aga tuli 7.53 samasuguse ettepanekuga välja opositsioonis olev Keskerakond.

Poolteist nädalat kestis pealinna võimupartnerite vahel pingeline seis, kuid neljapäeva õhtul hääletasid nad ühiselt lisaeelarve teise lugemise päevakorrast välja. Uuesti tullakse selle juurde, sh lasteaia kohatasu kaotamist otsustama juuli teises pooles toimuval volikogu erakorralisel istungil.

Lippus hoiatas, et tema tunnetus ütleb, et "see näitemäng ei ole veel lõppenud. Vaatame, kuidas linnapea umbusaldamine läheb ning kas Reformierakond on üldse valmis selleks lähiajal erakorralise istungi kokku kutsuma".