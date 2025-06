Ukraina hinnangul ületas Vene sõjaväe inimkaotuste hulk miljoni piiri

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 12. juunil kell 8.35:

Ukraina andmetel on Venemaa kandnud sõjas üle miljoni inimkaotuse

Ukraina kindralstaabi neljapäeval avaldatud andmete kohaselt kaotasid Vene väed viimase ööpäevaga 1140 inimest, millega kaotuste koguarv sõja algusest saadik jõudis 1 000 340 sõjaväelaseni.

Kaotuste juures ei täpsustata, kui palju neist on surnud või haavatud, aga üldise arusaama kohaselt sisaldab see nii hukkunuid, haavatuid kui ka teadmata kadunuid.

Venemaa ise ei teata oma kaotuste suurust.

Putini sõnul on Venemaal vaja maavägesid tugevdada

Venemaa president Vladimir Putin väitis kolmapäeval, et riigil on maailma kõige kaasaegsemad tuumarelvasüsteemid, kuid see peab oma maavägesid oluliselt tugevdama.

Samal ajal kui Venemaa jätkab sõda Ukraina vastu, on Moskva suurendanud investeeringuid oma sõjaväkke. Venemaa kaitsekulutused on saavutanud külma sõja järgse kõrgeima taseme, moodustades 6,3 protsenti riigi sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Putin väitis, et Venemaa on tuumariikide seas suurim uute seadmete osakaal.

"Praegu on strateegilistes tuumajõududes moodsate relvade ja varustuse osakaal juba 95 protsenti. See on hea näitaja, tegelikult on see kõigi maailma tuumariikide seas kõrgeim," edastas Vene riigimeedia Putini öeldut.

Seejärel kutsus Putin üles Venemaa maavägesde võimalikult kiirele täiustamisele.

"Mis tahes ulatuse ja intensiivsusega tänapäevaste sõjaliste operatsioonide läbiviimisel on domineerivaks jõuks endiselt maaväed. Ja on oluline suurendada nende lahinguvõimet võimalikult lühikese aja jooksul," ütles ta.

Venemaa droonirünnakus Harkivile sai vigastada 15 inimest

Ööl vastu neljapäeval sai Venemaa droonirünnakus Harkivi linnale vigastada 15 inimest, sealhulgas neli last.

Venemaa andis linnale 11 droonilööki, 12. droonilöök ei toonud kaasa plahvatust, ütles Harkivi linnapea Ihor Terehhov sotsiaalmeedias.

"Elamurajoone, haridusasutusi, lasteaedu ja taristut tabasid mürsud. Kümned autod said kahjustada, koolide ja majade aknad purunesid," ütles Terehhov.

Vaid päev varem, kolmapäeval tappis Venemaa ulatuslik droonirünnak Harkivile kolm ja vigastas vähemalt 64 inimest, sealhulgas üheksat last.

"Laohoone katuselt avastati lõhkemata mehitamata õhusõiduk," ütles piirkonna kuberner Oleh Sõniehubov.

Vene droonirünnaku tagajärjel puhkes linnas mitu tulekahju.

"Tsiviilautod süttisid pärast seda, kui (droon) tabas kõrghoonet. Samuti sai kahjustada kõrghoone fassaad," teatas Sõniehubov.

Ševtšenkivski rajoonis sai tabamuse haridusasutuse territooriumi, kus puhkes tulekahju, ütles Sõniehubov.

Vaatamata otsekõnelustele Ukrainaga ründab Venemaa regulaarselt tsiviiltaristut.

10. juunil korraldas Venemaa drooni- ja raketirünnakuid Kiievi ja Odessa vastu, milles hukkus kolm ja sai vigastada 12 inimest.

Poola: Venemaa ägenenud rünnakud on reaktsioon Ukraina edule

Venemaa viimane intensiivistunud rünnakute laine Ukraina linnadele on reaktsioon edukatele operatsioonidele, mille Ukraina väed on läbi viinud Venemaa territooriumil, ütles kolmapäeval Poola välisministeeriumi pressiesindaja Paweł Wroński kommentaaris Ukrinformi ajakirjanikule.

Wroński sõnul toetab Poola aktiivselt uue sanktsioonipaketi kehtestamist Venemaa vastu vastuseks selle kuritegudele Ukrainas.

"Poola suurimad meediaväljaanded on laialdaselt kajastanud rünnakuid Kiievile, Harkivile ja Odessale ning seda eriti viimastel päevadel. Need on selgelt seotud Venemaa katsetega maksta kätte Ukraina vägede edukate operatsioonide eest," ütles Wroński.

Eestkõneleja märkis, et Poola töötab aktiivselt järgmise sanktsioonipaketi nimel – teema, mida Poola välisminister Radosław Sikorski on korduvalt tõstatanud Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kohtumistel.

Samas tõi Wroński välja, et Ungari ja Slovakkia on selles küsimuses erineval seisukohal.

Kõneisiku sõnul blokeerib Budapest ka Euroopa Liidu vahendite tagastamist Poolale toetuse eest, mida riik on seni Ukrainale osutanud. Wroński täpsustas, et kõnealune summa on umbes 2 miljardit Poola zlotti ehk ligikaudu 500 miljonit USA dollarit.

Wroński ütles, et nende vahendite tagasisaamine on oluline, kuna need on mõeldud reinvesteerimiseks Poola kaitsetööstusesse, et toetada jätkuvat relvatootmist, mille seas Ukraina vajadusteks.

Harkiv kolmapäeval pärast Vene droonirünnakut Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY KOZLOV

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1140 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 000 340 (võrdlus eelmise päevaga +1140);

- tankid 10 933 (+6);

- jalaväe lahingumasinad 22 786 (+3);

- suurtükisüsteemid 29 063 (+47);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1413 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1184 (+1);

- lennukid 416 (+0);

- kopterid 337 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 40 435 (+138);

- tiibraketid 3337 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 51 715 (+136);

- eritehnika 3914 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.