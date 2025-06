Xi ja Trump pidasid telefonikõne

Xinhua märkis, et telefonikõnelused toimusid Trumpi palvel, kuid ei esitanud riigijuhtide vestluse kohta lisateavet.

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et tema kaubanduseteemaline telefonivestlus Xi Jinpingiga oli väga hea ning et presidendid kutsusid teineteist riigivisiidile.

"Kõne kestis umbes poolteist tundi ja viis väga positiivse tulemuseni mõlema riigi jaoks," ütles Trump sotsiaalmeedias. Ta lisas, et USA ja Hiina kaubandusdelegatsioonid kohtuvad lähiajal.

"President Xi kutsus esileedit ja mind lahkelt Hiinat külastama ja ma vastasin samaga. See on miski, mida me kahe suure riigi presidendina mõlemad pikisilmi ootame," ütles ta.

Kauaoodatud kõne toimus keset Washingtoni ja Pekingi vahelist vaidlust seoses kriitiliste mineraalidega. Tüli ähvardab lõhkuda hapra vaherahu kahe maailma suurima majanduse vahelises kaubandussõjas.

Riigid sõlmisid 12. mail 90-päevase kokkuleppe, et tühistavad osa vastastikustest tollitariifidest, mille nad olid teineteisele pärast Trumpi ametisseastumist kehtestanud.

Trumpi administratsioon on süüdistanud Pekingit vaherahu rikkumises, kuna riik piiras aprillis kriitiliste haruldaste muldmetallide eksporti, mida kasutavad mitmed Ameerika tootjad.

Mineraalide puudus, mida kasutatakse tööstusmagnetite valmistamiseks, võib mõned Ameerika tehased seisma panna.

Vastuseks on Trumpi administratsioon ähvardanud Hiina üliõpilaste viisad tühistada. USA peatas vastusena ka osade reaktiivmootorites kasutatavate komponentide ja tarkvara müügi Hiinale.