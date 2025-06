Iisraeli ja Iraani konflikt muutis Eesti diplomaatide tegevuskava

Lisaks välisministeeriumi astutud sammudele Iisraelis asuvate Eesti kodanike äratoomiseks, pidi oma visiidi Iisraeli ära jätma välisminister Margus Tsahkna ning samuti on edasi lükkunud ÜRO-s toimuma pidanud Palestiina-teemaline konverents, kus Eesti esindaja pidi osalema.

"Välisminister Tsahkna 18.-19. juunile kavandatud visiit Iisraeli jääb Iisraeli õhuruumi sulgemise ja turvakaalutluste tõttu ära. Hetkel pole teada, millal visiit võiks toimuda, kuna olukord Iisraelis ja regioonis on väga keeruline," ütles ministeeriumi pressiesindaja Bretty Sarapuu teisipäeval ERR-ile.

Samuti on ÜRO-s teisipäeval algama pidanud ja kahe riigi lahendusele pühendatud konverents selle korraldajate - Prantsusmaa ja Saudi Araabia - ettepanekul edasi lükatud, lisas Sarapuu.

Konverentsi uus toimumisaeg ei ole teada ning arvestades suvepuhkuste perioodi lähenemist ning seda, et Iisraeli-Iraani konflikt võib veel jätkuda nädalaid, võidaks Palestiina-teemaline konverents pidada hoopis septembris, kui tavapäraselt kogunevad New Yorki ÜRO Peaassambleele liikmesriikide liidrid, selgitas ERR-ile üks teemaga kursis olev allikas.

ERR kirjutas eelmisel nädalal, et Eesti kavatseb hoolimata USA vastuseisust osaleda 18. juunil algama pidanud Palestiina-teemalisel konverentsil ÜRO-s, kus tuleb arutusele kahe riigi lahendus.

Lisaks Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi saadetud hoiatusele teiste riikide valitsustele mitte osaleda New Yorgis toimuval ÜRO konverentsil, kritiseeris seda ka Iisrael, mis leidis, et see premeerib islamistliku terroriorganisatsiooni Hamas võitlejaid 7. oktoobri 2023. aasta rünnaku eest Iisraeli vastu. Hamasi rünnak, mille käigus rühmituse võitlejad tapsid Iisraelis 1200 inimest ja viisid umbes 250 pantvangi tagasi enda kontrolli all olnud enklaavi, vallandas Gaza sõja, mille käigus Iisrael väed tungisid Hamasi likvideerimiseks Gaza sektorisse, tappes rünnaku käigus kümneid tuhandeid palestiinlasi.

Iisraeli-Iraani konflikt sundis edasi lükkama ka USA ja Iraani vahelisi kõnelusi Iraani tuumaprogrammi üle, mille järjekordne voor oleks pidanud Omaanis toimuma möödunud pühapäeval.