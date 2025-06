Tallinna volikogu koalitsiooni ei kukutanud

Algul Tallinna linnavolikogu istungi päevakorras olnud 2025. aasta lisaeelarve üle hääletamine jäi ära, sest kõigi koalitsioonipartnerite fraktsioonijuhtide allkirjaga ettepanek eelnõu menetlusest välja võtta leidis volikogu enamuse heakskiidu häältega 39 poolt ja 35 vastu.

See tähendab ka omakorda, et ei saa hääletada Reformierakonna fraktsiooni varem algatatud muudatusettepanekut kaotada sellest aastast Tallinna lasteaedades kohatasu, mille fraktsioon käis välja peale lisaeelarves kokkuleppimist ja mida toetas opositsiooniline Keskerakond.

Tallinna linnavolikogu istung 12. juunil Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Tallinna linnavolikogu opositsiooni kuuluvad liikmed väljendasid istungi alguses segadust ja pahameelt, et koalitsioon soovib lisaeelarvet uuesti volikogus arutada keset puhkusteperioodi juulis.

Linnavolikogu peaks kogunema lisaeelarvet ja selle muudatusi arutama 21. juulil algaval nädalal toimuval erakorralisel istungil. Millal täpsemalt istung toimub, ei ole veel kindel.

Kuna küsimusi ei olnud ainult lisaeelarve kohta, jõuti lisaeelarve päevakorrast väljaarvamiseni enam kui 20 minutit peale istungi algust.

Lisaks andis opositsiooniline Keskerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond volikogule üle umbusaldusavalduse linnapea Jevgeni Ossinovski vastu.

Reformierakond on Tallinnas võrreldes 2021. aasta kohalike valimisega toetust kaotanud ja on praegu koos koalitsioonipartnerite Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega Keskerakonna taga, umbes sama suure populaarsusega. Samuti koalitsiooni kuuluva Eesti 200 toetus on Tallinnas, nagu ülejäänud riigiski, marginaalne.