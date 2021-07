EL algatas Ungari ja Poola suhtes LGBT õiguste küsimuses menetluse

"Euroopa ei luba kunagi, et osa meie ühiskonnast stigmatiseeritakse: olgu see selle alusel, keda sa armastad, su vanuse, rahvuse, poliitiliste vaadete või usuveendumuste alusel," ütles komisjoni president Ursula von der Leyen neljapäeval tehtud avalduses.

Euroopa Komisjon võib Euroopa Liidu lepingute täitmise järelevalvajana vajadusel algatada liikmesriikide suhtes rikkumismenetluse, mis lõppetapis võib viia küsimuse arutamiseni Euroopa kohtus.

Protseduur koosneb mitmest sammust ja võib kesta aastaid, kuid võib tuua ka kohe kaasa Euroopa Kohtusse pöördumise. Kohtu võimuses on kehtestada liikmesriigile rahaline karistus.

Nii Ungaris kui Poolas on võimul parempoolne, ühiskondlikelt vaadetelt konservatiivne valitsus, kelle poliitika on seadnud kahtluse alla õigusriigi põhimõtted.

Ungari puhul on rikkumismenetluse põhjuseks niinimetatud pedofiiliavastane seadus, mis jõustus eelmisel nädalal Brüsseli hoiatustest hoolimata.

Laste kaitsmise ettekäändel algatatud seaduse lõppversioonis seostab see oponentide väitel pedofiilia homoseksuaalsusega ja võtab sihikule LGBTQ kogukonna.

Von der Leyen hoiatas eelmisel nädalal, et EL kasutab kõiki tema võimuses olevaid vahendeid sundimaks Ungarit seadust tühistama või seda muutma.

Poolas on umbes 100 linnas ja alevis vastu võetud nn LGBT-vastane resolutsioon, mida mõned mimetavad "perekonnaõiguste hartaks" ja mis kuulutab need omavalitsused LGBT ideoloogia vabadeks piirkonnaks. Selle kehtivusala moodustab kolmandiku riigi territooriumist, peamiselt ida- ja kaguosa, mis on traditsiooniliselt sügavalt katoliiklik.

"Komisjon leiab, et Poola võimud ei ole vastanud täielikult ja nõuetekohaselt uurimisele nn LGBT ideoloogiast vabade tsoonide iseloomu ja mõju kohta," ütles komisjon avalduses.

Poola on Euroopa Koisjoniga konfliktis juba kohtureformi tõttu, mis rikub EL-is kehtivaid kohtunike sõltumatuse norme.

Ungaril ja Poolal on komisjoni väidetele vastamiseks aega kaks kuud, enne kui käivitatakse protseduuri teine etapp.