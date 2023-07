Eesti koos 37 riigiga kutsus Ungarit loobuma seksuaalvähemuste diskrimineerimisest

"Me mõistame hukka kõik üksikisikute ja kogukondade seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi või väljenduse või sootunnuste alusel toime pandud vägivallaaktid, vihakõne, ahistamise, häbimärgistamise ja diskrimineerimise ning toetame selliste tegude vastu võitlemist. Sellega seoses oleme mures seadusandluse ja poliitilise retoorika pärast, sealhulgas Ungaris, mis on vastuolus mittediskrimineerimise, rahvusvaheliste inimõigusseaduste ja inimväärikuse põhimõtetega ning aitab kaasa LGBTQI+ kogukonna häbimärgistamisele," öeldakse USA saatkonna kodulehel avaldatud pöördumises.

Avaldusega, mis on pühendatud Ungari pealinnas toimuvale 28. LGBT festivalile Budapest Pride, ühinesid kõik Euroopa Liidu riigid peale Poola, aga lisaks ka Austraalia, Kanada, Ameerika Ühendriigid, Ukraina, Island, Kosovo, Montenegro, Uus-Meremaa, Põhja-Makedoonia, Norra, Šveits, Ühendkuningriik ja Uruguay.

"Budapest Pride'i festivali puhul avaldame meie, allakirjutanud saatkonnad ja kultuuriinstituudid, täielikku toetust Ungari lesbide, geide, biseksuaalide, transseksuaalide, queer- ja interseksuaalide (LGBTQI+) kogukonna liikmetele ning nende õigusele võrdseks kohtlemiseks, väljendusvabadusele, mittediskrimineerimisele ja rahumeelse kogunemise vabadusele ning õigusele mitte sattuda vägivaldsete rünnakute alla. Õigusriigi põhimõtete ja universaalsete inimõiguste austamine on aluseks, millele demokraatlikud riigid on üles ehitatud. Rahvusvaheline inimõigusõigus põhineb laialdasel eeldusel, et kõigil inimestel on samad õigused ja vabadused ilma diskrimineerimiseta," seisab avalduses.

Ungari võimud on viimastel aastatel võtnud vastu mitmeid seadusi, mis kriitikute ja inimõiguslaste hinnangul piiravad seksuaalvähemuste õigusi, märkis avaldusest teatanud Ukraina väljaanne Jevropeiskaja Pravda.

Euroopa Komisjon alustas 2021. aastal Ungari suhtes rikkumismenetlust seaduse suhtes, mida võib pidada diskrimineerivaks inimeste seksuaalse orientatsiooni või sooidentiteedi alusel ning mis läheb vastuollu Euroopa Liidu põhimõtete ja ühisturu reeglitega.

Samuti on leidnud riikide demokraatia olukorda jälgiv Veneetsia komisjon, et Ungari seadus, mis keelab koolides rääkida homoseksuaalsuse ja transsoolisuse teemadel, rikub rahvusvahelisi inimõiguspõhimõtteid.

Praeguseks on Euroopa Komisjon Ungari valitsuse Euroopa Kohtusse kaevanud.