Belgia saatkonna koordineerimisel koostatud avalikus kirjas, mis avaldati pühapäeval, kutsuvad 50 riigi suursaadikud ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad Poola võime üles toetama lesbide, gayde, transsooliste ja teiste seksuaalvähemuste õigusi, vahendas Leedu ringhääling LRT.lt.

Pöördumisega ühinesid 21 Euroopa Liidu suursaadikud, oma allkirja ei andnud Eesti kõrval ka Bulgaaria, Ungari, Rumeenia ja Slovakkia esinduse juht.

Eesti koos Ungari ja Slovakkiaga ei ühinenud sarnase pöördumisega ka eelmisel aastal.

Meedia andmeil keelas taoliste pöördumiste toetamise eelmisel aastal ära välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa).

Avalik kiri ilmus ajal, kui Poola LGBT-kogukond on sattunud parempoolse valitsuse ja presidendi, kohalike võimude ja katoliku kiriku üha suurema surve alla, tõdeb LRT.lt. Poola parlamendiliikmed ja president Andrzej Duda on seksuaalvähemusi avalikult kritiseerinud ja leidnud, et nad ohustavad traditsioonilisi perekondi.