Lääneriikide saatkonnad Ungaris kritiseerivad LGBT-kogukonna ahistamist

Budapestis tegutseva 22 riigi saatkonnad, mille hulgas on ka Euroopa suurriigid, kuid mitte Ameerika Ühendriigid, väljendavad ühisavalduses muret Ungari valitseva partei algatusel parlamendis vastu võetud seaduse pärast, mis keelab LGBTQ+ kogukonna Pride'i marsi.

Ungari parlament võttis eelmisel nädalal vastu peaminister Viktor Orbani partei Fidesz seadusandjate ettepaneku keelata Pride'i marss, kuna see võib olla nende hinnangul lastele kahjulik. Kriitikute sõnul piirab seadus tõhusalt kogunemisvabadust. Seaduse vastuvõtmine on juba vallandanud protestid.

22 saatkonna, sealhulgas Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriigi avalduses öeldakse: "Meie, allakirjutanud saatkonnad, oleme sügavalt mures seadusandluse pärast, mis toob kaasa rahumeelse kogunemise õiguse ja sõnavabaduse piiramise."

Joint statement on the Hungarian legislation restricting the right of peaceful assembly and the freedom of expression pic.twitter.com/EaQ32MUfIi — Julia Gross (@GERinHUN) March 27, 2025

Saatkonnad viitasid Euroopa inimõiguste konventsioonile ja teatasid, et nad on "pühendunud austama, kaitsma ja järgima kõigi inimeste inimõigusi ja põhivabadusi, sõltumata seksuaalsest sättumusest, soolisest identiteedist ja sootunnustest".

Ameerika Ühendriike allakirjutanute nimekirjas ei olnud.

Ungari välisminister Peter Szijjarto lükkas saatkondade avalduse tagasi: "Me oleme suveräänne riik. Me pole kunagi leppinud ega nõustu ka tulevikus sellega, et keegi väljastpoolt peaks proovima meile öelda, kuidas me siin elama peaksime."

"Ungari parlament... otsustab, millised seadused ta vastu võtab ja millised mitte," lisas Szijjarto.

Peaminister Orban, USA presidendi Donald Trumpi liitlane ja kes seisab silmitsi 2026. aasta valimiste eel enneolematult tugeva väljakutsega uue opositsioonipartei poolt, on kritiseerinud LGBTQ+ kogukonda ja lubanud viimastel nädalatel oma kampaania raames piirata sõltumatu meedia ja valitsusväliste organisatsioonide välisrahastamist Ungaris.

Seadus ütleb, et politsei võib kasutada näotuvastuskaameraid, et tuvastada üritusel osalejaid ja määrata osalejatele trahve.

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Michael O'Flaherty on öelnud, et on uue seaduse pärast "väga mures".

Korraldajad ütlesid, et kavatsevad keelust hoolimata jätkata selle aasta Pride'i marssi, mis oli kavandatud 28. juuniks.