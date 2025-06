Harri Tiido: Trumpi Kuldkuppel ja mõned elektriasjad

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Donald Trumpi kuulutatud Kuldkupli rajamine USA kaitseks. Tehnoloogia arengule võib algatus kasulik olla, nagu ka tehnoloogiat arendavatele firmadele, märgib Tiido.

1980. aastatel oli palju juttu USA presidendi Ronald Reagani "Tähesõdade" plaanist või ametliku nimega strateegilise kaitse algatusest. Plaani kohaselt olnud kavas avaruumis rakettide abil tõrjesüsteemi loomine vastase ehk nõukariigi võimalike rünnakute tõrjumiseks. Elluviimisega läks aga keeruliseks ja asi pandi kalevi alla. Üks kasulik järelm sellel siiski oli, nõukariik hakkas suuri kulutusi tegema, et sellele omapoolset vastust rajada. Kulud olid suured ja nii sai "Tähesõdadest" tegelikult üks põhjus nõukariigi kokkuvarisemiseks.

Nüüd on uus aeg ja uus kava, sedapuhku Donald Trumpi kuulutatud Kuldkupli rajamine USA kaitseks. Trumpi juttu ei maksa küll liiga tõsiselt võtta ja kava on juba tublisti kritiseeritud. Rahaliselt teatas Trump, et esialgu eraldatakse 25 miljardit dollarit ja kogumaksumus olla umbes 175 miljardit dollarit. Kongressi eelarvekomitee hindas aga ainuüksi avaruumi paigutatavate elementide maksumuseks 542 miljardit dollarit.

Kuna jutt on kuplist, mis peaks USA territooriumi vaenulike rakettide eest kaitsma, siis on nimi ilmselgelt pärit Iisraeli näitest, Raudkuplist. Ainult et mõõtkavad ja tõrjutavate rakettide võimekused on märkimisväärselt erinevad.

Tegemist peaks olema mitmekihilise tõrjesüsteemiga, mis ainuüksi tehnilises plaanis peaks katma ka suurt osa Kanadast. Trump on öelnud selle kohta, et kui Kanada tahab ka kuplit pea kohale saada, siis maksku 61 miljardit dollarit. Või liitugu USA-ga, siis saaks ilma rahata.

Asi on veel arengujärgus ja seetõttu on tehnilisi üksikasju raske hinnata ja pole mina ka pädev seda tegema. Mõned kritiilised arvamused võib siiski välja tuua.

"Kui USA administratsioon sooviks 30-sekundilist otsustamisaega vastulöögi andmiseks, oleks vaja juba 36 000 raketti."

Trump pakub, et asi saab paika veel tema ametiajal. Seda peetakse ebarealistlikuks. Teiseks väitis Trump, et kuppel tagab pea sajaprotsendilise kaitse. Täiuslikke asju on aga looduses üldse vähe. Mida tihedam kuppel, seda suurem turvalisus. Ameerika füüsikaühing arvutas, et ainuüksi kümne Põhja-Korea Hwasong raketi tõrjumiseks peaks paigas olema 16 000 avaruumis paiknevat raketti. Kui USA administratsioon sooviks 30-sekundilist otsustamisaega vastulöögi andmiseks, oleks vaja juba 36 000 raketti. Ja kui soovitakse turvata ka Alaskat, läheks neid veel tublisti rohkem vaja.

Tehnoloogia arengule võib algatus kasulik olla, nagu ka tehnoloogiat arendavatele firmadele. Enim on räägitud raketitõrjesüsteemi tellimuste minekust Lockheed Martinile, kuid ilmunud on teateid ka sellest, et oma käe võivad valgeks saada ka muud kaitsetehnoloogia või üldse tehnoloogiafirmad. Muuhulgas ka Palantir Technologies, mis kuulub teadupärast tehnooligarhile Peter Thielile, kes tõi oma rahaga USA poliitika kõrgliigasse praeguse asepresidendi JD Vance'i.

Tõenäoliselt kujuneks projekt traditsiooniliste kaitsetööstuse firmade ja tehnoliidrite ühishankeks. Palantiri eeliseks peetakse seda, et firma tegeleb juba praegu andmete ja sensorite ühtesulandamisega, mis saab kuulu järgi olema Kuldse kupli kriitilise tähtsusega osa.

Iseenesest, kui alapakutud maksumus ja ülepakutud ajaraam ning võimekused maha arvata, on tegemist loogilise arenguga. Hiina, Venemaa, Põhja-Korea ja Iraan on viimastel aastatel arendanud oma raketivõimekusi, et ameeriklaste senisest tõrjesüsteemist läbi murda. Jutt on nii uutest ballistilistest- ja tiibrakettidest kui ka hüperkiirusega rakettidest.

Kaitsesüsteem nende vastu eeldaks globaalset sensorite võrku, mis peaks kõigepealt märkama raketi starti, seejärel jälgima neid lennus ja siis andma püüdurraketile täpsed andmed nende hävitamiseks. Kui selleks sobiva süsteemi loomisega tegeletakse, on see loomulik ja ka kasulik pikemas plaanis, kuigi ehk mitte veel Trumpi selle võimuperioodi lõpuks.

Asjatundjad pakuvad, et juba tasuks mõtelda ka Kuldkupli järgmisele faasile, kus kasutataks näiteks laserrelvi ja võimsaid mikrolainerelvi.

Huvitav saab olema vaadata, kuidas Venemaa ning Hiina sellele omalt poolt vastama hakkavad. Venemaal käivat praegu tuumarakettide rajatiste uuendamine, millegagi niisiis tegeletakse. Kui Moskva paiskaks nüüd niigi piiratud rahast suure osa sellesse uude võidurelvastumisse, võiks see ehk aidata kaasa väljavaatele, et Venemaad ootab ees nõukariigi saatus.

Kuldkupli ümber käinud arutelud on aga toonud esile ka muid teemasid, mida loetakse puhuti isegi aktuaalsemateks. Huvitav on olnud lugeda näiteks murest USA energiataristu pärast. Nii näiteks on leitud, et USA on olnud suures sõltuvuses Hiinas toodetud suurtest kõrgepinge transformaatoritest, mis on elektrivõrgu vältimatud osad.

500 suurt transformaatorit 2000-st on Hiina päritolu ja väidetakse, et kõik nad on varustatud niinimetatud kill switch'iga ehk neid on võimalik mitte ainult distantsi pealt välja lülitada, vaid ka sõna otseses mõttes hävitada. 2019. aastal suunasid võimud ühe saabunud transformaatori laborisse, kus see koost lahti võeti. Ja leitigi, et sinna oli sisse ehitatud "tagauks", mille kaudu Hiinas paiknev operaator võinuks selle suvalisel hetkel välja lülitada.

Tegemist ei ole aga letikaubaga ja uue seadme saamiseks võib kuluda 2–2,5 aastat. Hiina küberhäkkerite võimekused näitavat aga, et ka muudesse elektrisüsteemi osadesse on nad võimelised sisse tungima ja neid häirima või välja lülitama. Mõned eksperdid väidavadki nüüd, et tähelepanu tuleks praegu eelkõige pöörata USA energiataristu turvalisusele, mis on tähtsam kui raketikaitse.

Eksperdid on modelleerinud USA ühiskonna saatust täieliku elektrikatkestuse ajal. Kogu ühiskond tugineb elektri saadavusele. Energiasüsteemi pikemaks ajaks rivist välja viimine tähendaks katastroofi kogu ühiskonnale. Lisaks inimeste elu-olu võimatuks muutumisele katkeks ka tööstusprotsess, tuumajaamad aga omavad vaid piiratud võimekust süsteemi kokkukukkumisel toimida, et reaktorite sulamist vältida. Ja nii edasi. Tänapäeva inimene ei oskaks elektri puudumisel kuigi kaua hakkama saada.

Positiivne on see, et probleem on lauale tõstetud ja ehk on teistelgi riikidel midagi õppida ja oma energiataristu uue pilguga üle vaadata.

Viited lugemishuvilistele