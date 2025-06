Mihkelson: Ukraina jaoks oleks parim, kui Iisrael Iraani režiimi kukutaks

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tõdes "Ukraina stuudios", et tegelikult Lähis-Ida konflikt ei ole väga suur üllatus maailmale.

"1979. aastal, kui toimus islamirevolutsioon, siis sisuliselt sellest ajast peale on Iraan ise ja koos näiteks Hizbollah ja Hamasiga, ju teinud kõik selleks, et Iisraeli hävitada ja arusaadaval põhjusel oleks Iraan tuumarelvaga ikkagi väga ohtlik nähtus Iisraeli jaoks. See, et Iisrael on ju pigem aja jooksul andnud mõista, et ta välistab igal juhul selle, et Iraan saaks tuumarelva, on toimunud pikema aja jooksul. Siin teataval määral üllatust ei ole," lausus Mihkelson.

Väliskomisjoni esimees selgitas ka, et tegelikult on Iraani võimekus vägagi piiratud ning Iisrael on ilmselgelt näinud vaeva, et end sõjaliselt kindlustada.

"Praegu on mõistetavalt veel vara öelda, kui laiaulatuslikuks see sõda kujuneb. Fakt on see, et tegemist ei ole pelgalt üksikute rünnakutega ja ei ole ka ainult see, et Iisrael ründab üksnes Iraani tuumaobjekte. Ma ei välistaks, et tegelikult selle rünnaku kaugem eesmärk on ikkagi kukutada Iraanis ajatollade režiim ja ei ole ka imestada. Meedias on liikunud ka infot, et käivad läbirääkimised võib-olla põgenemisteede jaoks praegusele Iraani režiimile, sest tõepoolest need löögid, mis Iisrael on andnud viimastel päevadel, on väga hävituslikud. Tõsi, et Iraan on üritanud vastu lüüa, aga me näeme, et tegelikult nende võimekus vähemalt praegu on väga piiratud," sõnas Mihkelson.

"Kindlasti on Iraanil võimekus salvata Iisraeli, aga mitte sellisel määral, et takistada Iisraelil oma operatsiooni jätkamist. Praegu me ikkagi näeme, et Iisrael on ka viimastel kuudel seda väga hästi planeerinud, kui ta neutraliseeris Hizbollah ja kui ta eelmise aasta rünnakutega viis rivist välja arvestatava osa Iraani õhutõrjest. Praegu on Iisraelil ikkagi selge ülemvõim teha sisuliselt, mida nad tahavad Iraani kohal," ütles Mihkelson.

Mihkelsoni hinnangul oleks Ukraina sõja vaatest parim, kui Iisrael suudaks kukutada ajatolla režiimi, sest see mõjutaks otseselt Venemaa suhteid Iraaniga.

"Kogu selle sõja parim lahendus Ukraina jaoks oleks see, et kui Iraani režiim kukuks. See muudaks väga oluliselt geopoliitilist status quod, mitte ainult siis Lähis-Idas, vaid avaldaks vahetut ja konkreetset mõju ka sõjale Ukrainas. Iraan on tarninud ikkagi sõja algusest saati arvestataval hulgal shaheed-rakette, -droone ja ka ballistilisi rakette Venemaale. Venemaa praegu valmistab suures osas shaheede ise Iraani nime all, aga see mis puudutab seda strateegilist kokkulepet, siis tõesti see jaanuaris sõlmiti. Küll aga Iraani parlament, kui ma ei eksi, ei olnud veel mõned päevad tagasi seda lepet jõudnud ratifitseerida, et isegi kui see oleks ratifitseeritud ja lepe jõus, ma ei usu, et Venemaa väga tahaks siin sekkuda. Ta praegu proovib väga näidata, et ta on mingisugune rahuvahendaja," lausus Mihkelson.

USA vaatenurgast on Mihkelson arvamusel, et Ameerika president Trump proovib olukorda taaskord lahendada ning mitte sekkuda sõjaliselt Iisraeli-Iraani konflikti.

"Trumpi ja Netanyahu suhted pole olnud kuigi lihtsad. Oht on muidugi selles, et Iraan võib näiteks rünnata ka Ühendriikide positsioone Lähis-Idas, mida nad veel teinud ei ole ja ilmselt ka teadlikult, sest nad ei tahaks näha, et USA oleks sunnitud Iraani vastu sõtta astuma. See Trumpi positsioon on jätkuvalt see, et ta tahaks olla selline rahutooja ja -vahendaja selles situatsioonis. Vaieldamatult ei saa USA presidendi tähelepanu ainult ühel teemal. Maailm on paraku niivõrd probleemiderikas praegu, aga sellel sõjal võivad olla ka päris positiivsed mõjud Ukraina jaoks," sõnas Mihkelson.