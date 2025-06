Tallinna raamatukogud on hädas alkoholitarvitajatega

Tallinna keskraamatukogu teenindusdirektori Triinu Seppam-Saare sõnul on juhtumid, kus raamatukogus juuakse alkoholi, suveperioodil lausa igapäevased.

"Meil on suur mure näiteks Pelguranna piirkonnas, kus mitte ainult ei jooda alkoholi raamatukogu territooriumil, vaid me oleme pidanud ära korjama ka kasutatud süstlaid," rääkis Seppam-Saar.

"Meil on ka näiteid, kuidas alkoholi tarvitanud lugeja tuleb sisse, siis ta kasutab arvutit ja samal ajal joob ning tõmbab juhtmeid välja sealt. Turvaliselt ei tunne ennast ei lugejad, kes tema kõrval on, ja kindlasti ei ole see hea eeskuju lastele ja noortele, kes seal raamatukogus on."

Seppam-Saar arvab, et korrakaitseseaduse avalikus kohas käitumise üldnõuete alla tuleks lisada punkt, mis keelab alkoholi tarvitamise just konkreetselt rahvaraamatukogus ja selle territooriumil. See aitaks tema sõnul tõsta inimeste teadlikkust, et avalikus kohas alkoholi juua ei või.

"Muidugi küsitakse, et kus on kirjas, et raamatukogus ei või alkoholi tarbida. Kui see diskussioon tekib, siis oleks väga hea öelda, et näete, seaduses on kirjas nii. Täna me peame hakkama selgitama, mis on avalik ruum ja et avalikus ruumis ei tohi. Täna on see selgitamine lihtsalt keerulisem," lausus Seppam-Saar.

Mitu teist Eesti raamatukogu aga alkoholi tarvitamises suurt probleemi ei näe.

"Meil sellega probleemi ei ole olnud. Paar joobes klienti on võib-olla käinud, aga üldiselt ei ole probleemi. Meil on õnneks kuidagi väga rahumeelne, selliseid kundesid ei ole ja kohal ei ole ka kedagi näinud tarvitamas," ütles Võru keskraamatukogu raamatukoguhoidja Kaiu Viimsalu.

Samas leiab Viimsalu siiski, et raamatukogus joomist võiks seadusega reguleerida, kuna suurtes linnades võib sellist käitumist tihti ette tulla.

Suurt probleemi ei tähelda ka Jõhvi ega Räpina rahvaraamatukogud. Tartu linnaraamatukogus on teenindusjuhi Annika Hramovi sõnul käinud purjus kliente ning on leitud ka tühje pudeleid, kuid kõik on alati rahumeelselt lahendatud.

Justiitsministeerium arvab, et korrakaitseseaduse täiendamine ei ole vajalik, kuna kehtiv õigus juba keelab alkoholi tarvitamise rahvaraamatukogus kui avalikus kohas.