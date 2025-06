Mäetagusel avati kirveviskamiskeskus

Mäetaguse kirveviskamise sisehallis toimusid esimesed võistlused viis ja pool aastat tagasi. Alguses oli hallis kaheksa viskerada. Õiglase ülemineku fondi toel hall soojustati ja viskeradade arvu suurendati 12ni. Lisaks ehitati tosina rajaga väliareen.

"See on maailma suurim statsionaarne kirveviskekompleks, see on täiesti tipptasemel. Ja ka tulemused räägivad enda eest - eestlased on maailma tipus, kolme parema hulgas," sõnas Mäetaguse kirvehalli eestvedaja Marek Peet.

Mäetaguse kirveviskamiskeskus on parandanud alaga tegelejate treening- ja võistlusvõimalusi.

"Tänu sellele, et on võimalik rohkem harjutada, on tulemused paranenud. Oleme jäänud rahvusvaheliselt silma ja loomulikult tahaks ka tuua Eestisse maailmameistrivõistlusi," sõnas mitmekordne Eesti meister Maarika Lepik.

Kirvehalli uuendamine läks maksma 76 000 eurot, sellest 61 000 eurot tuli õiglase ülemineku fondist. Neid, kelle arvates ei peaks selliseid ettevõtmisi ülemineku fondist toetama, kutsus halli eestvedaja Marek Peet keskust külastama.

"Tulge vaadake, mis me teeme. Täna näiteks võtsid siin esineva bändi liikmedki kirve kätte, ütlesid "Nii äge asi," ja panid nime kirja. Ma arvan, et me teeme õiget asja - see on sport," ütles Peet.

Kaheteralise kirve viskamine on ala, millega tegelemine paneb uusi tuttavaid üllatama, sõnas matemaatikaõpetajana töötav Maarika Lepik.

"Ikka tuleb ette, et uute tuttavatega hobidest rääkides imestatakse, et kas selline asi on olemas, ja et "sina viskad?". Ollakse siiamaani üllatunud. Aga see on sport, mida saab harrastada maast madalast ja väga pikalt. Ja ka vanemas eas ning see on väga hea enda väljaelamise koht," rääkis Lepik.

Kokku osales Eesti meistrivõistlusel 38 kirveviskajat.