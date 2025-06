Michal: Tallinna koalitsioon pole minu otsustada

Peaminister Kristen Michal (RE) rääkis saates "Stuudios on peaminister", et valitsuse tasandilt kohaliku omavalitsuse juhtimisse ei sekku ning loodab, et pealinna juhtiv koalitsioon leiab sisemiselt lahendused lasteaia kohatasu kaotamisega edasi liikudes. Kohalike valimiste järel peab ta tõenäoliseks, et koalitsiooni otsitakse pealinnas kõigiga.

Saatejuhi viitele, et Reformierakonna partnerid kahtlustavad erakonda valmiduses asuda pealinna juhtimises juba enne sügisesi kohalikke valimisi koostööle Keskerakonnaga vastas Michal, et oli ta ise osaline Keskerakonna Tallinna võimult maha aitamises ja tema vaated Keskerakonna omadega ei kattu.

Peaminister sõnas, et Tallinna juhtimises on probleemiks isikute vahelised suhted, kuid rõhutas, et riigi valitsusest linna ei juhita ja tema tegeleb riigi, mitte omavalitsuse juhtimisega.

"Minu isiklik lootus on vähemalt praeguseid uudiseid lugedes, et vast ikka jõuavad kokkuleppele suve teiseks pooleks," kommenteeris ta.

Küsimusele, kas ta kodanikuna tahab Tallinnas linnavõimu, kus üks osaline on Keskerakond, vastas Michal, et peale järgmisi valimisi on üsna klaar, et Keskerakond on selles rollis, kellega kõik erakonnad koostööd otsivad.

"Peale järgmisi valimisi ma pean küll Tallinnas tõenäoliseks, et otsitakse kõigiga koalitsiooni. Kas see üks eelistus, teine eelistus, see on kohapeal otsustada, pole minu otsustada," ütles Michal.

Kas ka praegune koalitsioon saaks jätkata peale valimisi, ütles Michal, et loodab südamest, et koalitsioonierakonnad suudavad praegu omavahel asjades kokku leppida.

Michal rõhutas, et on 2017. aastast seisnud lasteaia kohatasu kaotamise eest. "Kui me muus hariduses ei küsi kohatasu, ka kõrghariduses, mis mujal maailmas on tasuline, siis miks me alushariduses peame seda küsima. Ja ega head vastust sellele ei ole," ütles ta.

Enda sõnul ta enam kõikides küsimustes arutelude kulgemisega Tallinnas täpselt kursis ei ole ning rõhutas taas, et ei osale linna valitsemises, mistõttu ei saa selles kaasa rääkida. "Mina ise arvan, et juhi ülesanne on see meeskond kokku siduda," ütles ta.

Saatejuhi küsimusele, miks ei soovi Reformierakond kaotada lasteaia kohatasu riigi tasandil, vastas peaminister, et koalitsioonipartner Eesti 200 seda ei toeta.

"See valitsus töötab ülihästi ja võin kinnitada, et see valitsus muutumata kujul 2027. aastani kenasti toimetab, ei ole vähimatki kavatsust kedagi juurde tuua ja välja viia, et oleks kõigile hästi klaar. Ja me ei tegele Tallinna, Tartu, Kanepi valla, olgu nad kõik väga armsad, juhtimisega," rõhutas Michal.

Miks pole kaotatud lasteaia kohatasu teistes omavalitsustes, kus Reformierakond võimul on, nagu Tartus, ütles Michal, et see on kohaliku omavalitsuse otsustada ning tõi välja, et seda on tehtud Kanepi vallas.

"Kui sa oma partneritega ei ole päris ühe jala peal, siis kõik peavad üksteisele otsa vaatama. Kindlasti kõige suurema fraktsiooni - Reformierakond on tänases võimuliidus oluliselt suurem fraktsioon kui teised - sõnum ei ole kohale jõudnud, võib-olla see debatt on pidamata jäänud, kuidas katta need kulutused," rääkis ta.

Michali sõnult on kõrvalt vaadates paista, et partnerid suhtlevad üksteisega läbi ajalehe, viidates Delfi artiklike Vene kultuurikeskusest. Peaminister sõnas, et kui sellised lood ilmuvad lehes, on probleem juhtimisega ning juht peab küsima, mida teha, et kõik ühte jalga käiks.

"Sellisel juhul kas lapitakse asjad kokku või ei tule sellest head nahka," märkis ta ja lisas, et praegu tehakse intensiivseid pingutusi omavahel kokku leppimiseks.

Küsimusele, kas on ka Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskiga rääkinud, vastas Michal, et linna tasandi otsused jäävad linna ning nendest mööda minemine erakonna esimehe ja peaministri juurde oleks alandav.

Konkurentsiseadust puudutava kriitika osas viitas Michal, et on nõus õiguskantsleri seisukohaga.

Saates tuli juttu ka valitsuse plaanitavast lastega peredele mõeldud automaksusoodustusest. Peaministri sõnul saab valitsus täpsema ülevaate neljapäeval, kuid endiselt on plaanis soodustus 100 eurot lapse kohta aastas ning kuidas seda täpsemalt rakendatakse otsustab rahandusministeerium. Kui automaksu on plaanis koguda aasta eest 99 miljonit eurot, siis soodustuse puhul väheneks see 25-30 miljoni euro võrra.