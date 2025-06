PPA sai Eesti-Vene kontrolljoone valvamiseks 20 uut maasturit

Politsei-ja piirivalaveametil olid Lõuna ja Ida prefektuuris senini kasutuses masinad, mis olid eelkõige mõeldud keeruliste maastike läbimiseks. Idapiiri väljaehitamisega on aga oluliselt teede olukord paranenud. Nii on uute masinate hankimisel peetud silmas ennekõike tehnoloogilisi uuendusi, mis nüüd kõik vajab selgeks õppimist.

"See on nagu esimesse klassi minek, et noh, tavainimene nii kallist autodega ei ole varem sõitnud, siis tema jaoks kõik on see uudis ja uudne. Peabki katsetama, proovima. Kindlasti enne selle uue auto kasutamist on kõikidel kohustus lugeda läbi siis kasutusjuhend, kus on kõik kirjeldatud, et reeglina tavaliselt enne näpitakse, pärast loetakse neid kasutusjuhendid, aga peab vastupidi tegema. Seda me jälgime," lausus PPA Piusa kordoni välijuht Edgar Paul.

Uued sõidukid maksid kokku 2 miljonit eurot, millest 90 protsenti tuli EL-i toetustest.

"Baashind masinal 100 000 eurot ei ole, sest kõik, mis on paigaldatud siia käsitsi juurde, mida vajab piirivalvur - erinevad elektroonilised lahendused ja mehaanilised lahendused - see kõik maksab. See tuleb baashinnale juurde ja sellest ka see hind kujuneb. Vanad masinad, millel veel eluhing sees on, saadetakse kindlasti abiks Ukrainale," sõnas PPA Piusa kordoni juht Romet Niilus.

Lisakas idapiirile lähevad osa maasturitest kasutusele Frontexi ühisoperatsioonidel nii Euroopa Liidu välispiiridel kui kolmandates maades.