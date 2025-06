Trump Iisraeli-Iraani konfliktist: meil on täielik kontroll Iraani taeva üle

Iisrael jätkab Iraani pommitamist ja president Donald Trump kiitis sotsiaalmeedias USA sõjatehnikat ning teatas, et meil on täielik kontroll Iraani taeva üle.

"Meil on praegu täielik ja totaalne kontroll Iraani taeva üle," ütles Trump oma sotsiaalmeediakontol Truth Social.

Ühtlasi kiitis ta USA-s valmistatud relvastuse kasutamist, ehkki eraldi nimeliselt Iisraeli ei maininud.

"Keegi ei tee seda paremini kui vana hea USA," teatas Trump.

Asepresident JD Vance teatas teisipäeval, et Trump võib leida, et Iraani tuumaprogrammi peatamiseks läheb vaja täiendavaid samme.

Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles samuti, et toetab Iisraeli rünnakutes Iraani vastu.

"See on see must töö, mille Iisrael meie kõigi eest ära teeb. Meiegi oleme selle režiimi ohvrid. See mullarežiim on toonud maailmale surma ja hävingut," ütles Merz ringhäälingule ZDF.

Merz märkis, et Iisraeli rünnakud on juba arvestataval määral nõrgestanud Iraani ladvikut ning võivad tuua kaasa islamivabariigi juhtkonna lõpu.

"Eeldan, et viimaste päevade rünnakud on juba arvestatavalt nõrgestanud mullarežiimi ning on ebatõenäoline, et see võiks saavutada uuesti oma endise jõu, muutes seeläbi riigi tuleviku ebakindlaks," ütles Merz.