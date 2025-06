Kõrgem käibemaksumäär riikliku ühistranspordi hindasid esialgu ei mõjuta

1. juulist hakkab kehtima uus ja kõrgem käibemakusmäär - 24 protsenti. Hannes Luts kinnitas ERR-ile antud kommentaaris, et juulist veel piletihinnad riigi poolt doteeritavatel bussi-, laeva-, rongi- ja lennuliinidel ei tõuse.

"Meil mingisugust käibemaksusoodustust ühistranspordi piletitel ei ole, aga lihtsalt tänase seisuga me eeldame, et me nii-öelda neelame selle alla sisemiste ressursside piires, et praeguse seisuga jääb kõik nii, nagu on," sõnas Luts.

Ühtlasi tõi Luts välja, et kommertsliinid otsustavad oma hindade üle ise.

"Kommertsliinidel on täielik vabadus ise oma hinda kujundada. Riik siin absoluutselt ei sekku," sõnas nõunik.

Luts aga lisas, et muudatusi hindades on kindlasti oodata, aga millal see täpsemalt juhtub ei ole veel teada.

"Hinnakorrektsioonid mingil hetkel kindlasti tulevad, kas nüüd 1. jaanuarist või järgmise aasta keskpaigast - see sõltub otsustest," lausus Luts.