Neljapäev tuleb vihmane

Kui neljapäeva ennelõunal on üksikuid sajuhooge, siis keskpäeva paiku jõuab põhjarannikule tihe vihmasadu, liigub edasi mandri sisealadele ja laieneb hilisõhtuks üle maa. Lääne- ja loodetuul on iiliti tugev. Öine õhutemperatuur tiirutab 10 kraadi ümber, päeval kerkib 17-18 kraadini.

Ööl vastu neljapäeva on suuremal osal maast pilvi vähe ja ilm on sajuta. Üksnes Virumaal jääb taevas halliks ja vihma tuleb lisaks. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi.

Hommik on enamasti selge ja sajuta. Üksnes Virumaa idaservas on pilvisem ja niiskem. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, iiliti 11, Virumaa rannikul ja Peipsil 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Päeva peale kattub taevas taas pilvedega. Keskpäevani tuleb siin-seal alla kerge vihmahoog. Pärastlõunal Harju- ja Virumaalt alates algab tihe vihmasadu, mis jõuab hilisõhtul lõunapiirini, kohati on ka äikest. Tuul puhub loodest 5 kuni 12, iiliti 14, saartel ja rannikul 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 18, sajus ja tuulepealsel rannikul 12-13 kraadi.

Õhtu on pilvine ja vihmane. Üksnes Eesti lõunapiirile ei tarvitse tihe sadu veel jõuda. Puhub loodetuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Öö vastu reedet tuleb mandril rohke vihmaga, saartel on sadu hõredam ja harvem. Päeva peale suur sadu taandub ja on vaid üksikuid vihmahooge. Lõõtsub tugev loode- ja põhjatuul. Öö on 10 piirimail, päevasooja ülempiiriks 17-18 kraadi.

Nädalavahetusel on kõrgrõhuharja kaasabil üürikeseks sajuhooge hõredamalt. Ööd on jahedad, päevasoe kerkib üsna 20 kraadi lähedale.