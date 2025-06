Riik loobub sihist 2030. aastaks sada protsenti taastuvelektrit toota

Valmimisel olevas energiamajanduse arengukavas aastani 2035 (ENMAK) on riik loobunud sihist toota 2030. aastal Eestis sama palju taastuvelektrit, kui kohapeal aastases arvestuses tarbitakse. Ühtlasi ütles kliimaminister Andres Sutt, et nüüd on prioriteediks tuumaenergia.

Kliimaministeerium plaanib juulis-augustis saata avalikule konsultatsioonile uue energiamajanduse arengukava aastani 2035 (ENMAK), milles on mitmetest senistest eesmärkidest loobutud.

Suurima pöördena on hüljatud eesmärk toota 2030. aastaks sada protsenti Eestis tarbitud elektrist taastuvenergiast. Selle sihi pani Kaja Kallase valitsus paika 2022. aasta suvel, kuid neljapäeval ütles Andres Sutt (Reformierakond), et Eesti suutlikkus selleks ajaks tuule- ja päikseenergia toel sada protsenti tarbimist katta pole optimaalne ega realistlik.

"Tuleb kohandada uus kaart muutunud maastiku järgi," põhjendas ta ja lisas, et ambitsioon, et kogu energia on puhas, siiski jääb, küsimus on aga selles, mis aastal see juhtub.

Sutt märkis, et 2030. aastaks moodustab tuule- ja päikseenergia maksimaalselt 60-70 protsenti ja kogu taastuvenergia tootmine 75-80 protsenti lõpptarbimisest.

"Sada protsenti puhas elekter võiks olla 2035, aga puhta energia alla läheb ka tuumaenergia," lisas kliimaminister.

ENMAK-i fookuses on energiajulgeolek, konkurentsivõimeline hind ja keskkonnamõjude vähendamine.

Hinna osas tähendab see siht kliimaministeeriumi kantsleri nõuniku Einari Kiseli sõnul, et kui praegu on Eesti kodutarbijate elektri hind madalam kui Läänemere-äärsete riikide keskmine, kuid äritarbijatel, kes tarbivad üle poole gigavatt-tunni energiat aastas, on see keskmisest kõrgem, siis tulevikus peaks hind kõigi tarbijagruppide jaoks keskmisest madalam olema.

Sutt lisas, et elektri lõpphinda lähitulevikus, aastal 2030 või sealt edasi ei ole mõtet prognoosida, sest see on spekulatsioon. Tähtis on luua kohapealne tootmisvõimekus ja see, et tekiks pikaajaliste ostumüügilepingute turg, mis poleks seotud börsihinnaga, vaid energiatootja ja tarbija vahel sõlmitud lepingutega.

Valitsuse algatas mais tuumajaama eriplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise. 2027. aastal peaks olema valmis tegevust alustama tuumaregulaator, kuid tuumajaama olemasolust saaks Suti sõnul rääkida kõige varem 2035. aastal.

Samas ei plaani riik tuumajaamadele toetusskeemi, küll aga aidata luua finantseerimisskeemi, mis võimaldaks laenuteenindamise pikemale ajale venitada. Sutt märkis, et periood, mil tuumaenergia oli maailmas mustas nimekirjas, on läbi.

"Tuumaenergia on prioriteet," kinnitas ta.

Meretuuleparkide vähempakkumist ministri sõnul ei tule, kuid nendegi puhul peaksid toeks olema finantslahendused, mis aitaksid rahastamisperioodi pikendada. Kui praegu tahab pank, et meretuule või salvesti jaoks antud laen makstaks tagasi 20 aastaga, siis arvestades, et salvesti eluiga on sadakond aastat ja tuumajaamal üle 60, võiks see periood Suti hinnangul pikem olla.

"Kas arendaja on nõus aktsepteerima projekti pikemat tasuvusaega, on omaette küsimus. Aga kui pole soovi, pole järelikult ka investeeringut," tõdes ta.

Probleem oleks pankade jaoks Suti kinnitusel lahendatud, kui turule tuleks pikaajalisi suure mahuga tarbijaid.

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse valmissaamine võtab aega ning küsimus on ka rahastuses. Sutt sõnas, et Eesti soovi kohaselt peaksid need ühendused saama võimalikult suures ulatuses ehk kuni 50 protsenti Euroopa poolt rahastatud.